Video: Lanzan trailer oficial de ‘Joker’ con Joaquin Phoenix

La película que cuenta los orígenes del payaso, uno de los villanos más icónicos de Batman.

México.- La cinta, que aún no tiene trama concreta oficial, nos contará la historia de origen del villano. En el tráiler podemos ver a Arthur Fleck como una persona con esperanzas hacia el futuro, hasta que el mundo, y sobre todo la ciudad de Gotham, le recuerdan que no merece la pena: “Gotham ha perdido su rumbo”. Poco a poco, vemos cómo la salud mental del protagonista se va deformando hasta convertirlo en el villano que conocemos, con su maquillaje de payaso característico. “Pensaba que mi vida era una tragedia, pero ahora me doy cuenta de que es una comedia”.

Pon tu mejor cara. #Guasón, 4 DE OCTUBRE solo en cines. pic.twitter.com/HJAp057D0e — WB Pictures México (@WBPictures_Mx) April 3, 2019

Tras este avance, ‘Joker’ promete el regreso del “DC oscuro”, pero de otra manera, mostrándonos a Phoenix de una manera inquietante y desgarradora. También veremos cómo el mundo puede terminar por convertir a una persona en un asesino demente y terrorífico.

El cambio en el Arkham Asylum

A pesar de estar centrado en personajes de sobra conocidos, ‘Joker’ estará fuera del Universo extendido DC, por lo que no es de extrañar que la ciudad de Gotham cuente con algunos cambios. Entre ellos, observamos que el Arkham Asylum, donde estaban encarcelados los villanos de Batman, (que pudimos ver recientemente en ‘Escuadrón Suicida’) ha cambiado de nombre por Arkham State Hospital.

‘Joker’ llega a los cines el 4 de octubre. Frances Conroy, Zazie Beetz y Robert De Niro también forman parte del reparto.