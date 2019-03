VIDEO: Carlos Salcedo explota contra Edson Álvarez tras el América vs Tigres

El defensa de Tigres de la UANL, Carlos Salcedo, acusó a su homólogo del América, Edson Álvarez, de haberse burlado luego del triunfo que logró América por 3-0 sobre Tigres de la UANL, en la fecha 12 del Torneo Clausura 2018 del futbol de la Liga MX.

“La manera en la que se burla… le dije a Edson que el futbol también es de memoria, que hace ocho meses (en la Copa del Mundo Rusia 2018) lloraba y lo consolamos cuando metió el autogol contra Suecia y ahora se viene a burlar, a reír”, dijo.

Consideró que el canterano de Águilas se mofó por el resultado a favor, situación que, dejó en claro, hablará cuando coincida con él.

Carlos Salcedo le tiró con todo a Edson Álvarez 🗣🔥 📅😭 "Debe tener memoria, hace 8 meses lloraba en el Mundial cuando metió el autogol y ahora se viene a burlar y reír", 🇲🇽 esto porque Edson le sacó la lengua y se burló de Nahuel. pic.twitter.com/rikOqoVr3y — MedioTiempo (@mediotiempo) March 31, 2019

“Se burló de nosotros, saca la lengua; pero al final te digo: en su momento. Él sabe qué cuando lo tenga podré hablar con él para decirle las cosas que pienso y al final si lo quiere escuchar o no es cuestión de él hay, que tener memoria en el futbol”, apuntó.

El ex jugador del Eintracht Frankfurt consideró que una institución como la “azulcrema” no debe dejar que los jugadores tomen este tipo de actitudes. “Eso en un equipo como América no se puede permitir. pero al final esperemos y nos podamos volver a enfrentar en liguilla”, sentenció.