Aprende a “venderte”

Un ascenso no cae del cielo; debes de ir tras de él. No por el simple hecho de “trabajar bien” o de tener muchos años laborando en la empresa, llegará por arte de magia.

DIME CON QUIÉN ANDAS…

Estudios recientes indican que 4 de cada 5 promociones están relacionadas con los contactos que tenía la persona promovida dentro de la empresa. Esto no quiere decir que no fuese la más indicada, sino que era la persona que quienes tienen el poder de decisión conocían y podían saber que era la indicada. Si un empleado es un desconocido para sus superiores, no existe forma alguna de que ellos sepan que es capaz y que puede desarrollar funciones con mayores responsabilidades.

LO IMPORTANTE LOS RESULTADOS

Aunque en las promociones sus desempeños en trabajos anteriores no son lo único que importa, es necesario que sepa cómo mostrar los resultados obtenidos gracias a su esfuerzo e ingenio. Debe tener documentado con cifras y estadísticas todo lo que haya logrado para su empresa.

SABER VENDERSE

Muchas veces se nos enseña que la humildad es una gran cualidad pero a la hora de buscar un trabajo si nuestros posibles empleadores no saben cuáles son nuestras cualidades, no hay forma de que nos consideren para un puesto. Y la mejor forma de hacer saber sus logros es a través de cantidades, éste es el principal valor que se maneja en el mundo empresarial. Los demás deben ver que tiene ambiciones, que no se conforma con lo que está dado.