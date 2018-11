Hace cuatro años, Manelyk González, de Acapulco Shore, mantenía una relación sentimental con David “N”, alias El Pistache, quien fue detenido por supuestamente ser el líder de la Unión de Tepito.

En exclusiva para GRUPO CANTÓN, la estrella prefiere callar. “Es mi exnovio y tiene muchos años que no lo veo, no sé nada de él y pues no me interesa tocar el tema”, comentó.

Cuando Mane entró a la primer temporada de Acapulco Shore, se le pudo ver hablando por teléfono con El Pistache; dejó entrever que tenían una relación, pero nadie se imaginó que ese hombre era un delincuente. Cuando se empezaron a destapar sus ilícitos, el 8 de noviembre 2014, ella escribió: “Total, nunca sabrán quién es Pistache”, posteó.