Las batallas de La Voz… México

LA MÚSICA POR DENTRO-GALLEGOS TERCERO

PRIMERA BATALLA: Con lágrimas en los ojos elige la coach Natalia a Carmen; ella es la ganadora de la primera batalla. Es cuanto ha cambiado al equipo del coach Carlos.

SEGUNDA BATALLA: Ericka vs Liliana: “El triste”. Ericka gana la segunda batalla. Desafortunadamente nadie eligió quedarse con Liliana.

TERCERA BATALLA: Ley vs Mad : “Can’t help falling in love”. Una armonía bellísima entre estos dos competidores; difícil elegir . Carlos eligió a Mad Rapsodia para que se quede en su equipo . En cuanto a Maluma, eligió a Ley Memphis.

CUARTA BATALLA: Mafer vs Marlén: “Sweet child o mine”. Mafer es la ganadora de la segunda batalla, mostrando su superioridad.

QUINTA BATALLA: Santiago vs Anton: “Quedarme aquí”. Anton gana contra Santiago a tan corta edad. Lamentablemente nadie eligió al derrotado.

SEXTA BATALLA: Padre Guillermo vs Luis Eduardo: “Bendita tu luz”. El padre Guillermo se queda en la competencia. Luis no fue elegido por ninguno de los coaches.

SÉPTIMA BATALLA: Hugo vs Ángel “Una voz de terciopelo”. Un dueto impresionante pero solo uno se puede quedar con Annita. Ángel fue el elegido. Hugo fue el que salió de la competencia.

OCTAVA BATALLA: Diana Villamonte es la ganadora de la última batalla del día. Perdió Gaby, pero fue robada por el coach Carlos Rivera. Él recalca el valor como artista y como cantante de Gaby.