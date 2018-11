Juan de Dios Pantoja vs Kenia Os

CAÍSTE EN LA RED-YOAB

En los últimos días el polémico Juan de Dios Pantoja respondió vía Twitter al Roast Yourself Challenge de Kenia Os, diciendo que ahora va su turno de contraatacar y le advierte a la audiencia que será algo impactante.

A esto último, la Kenini respondió con un tuit y una publicación en Instagram propia, donde colocó una foto de ella en una tina, tomando una copa de vino y soltando una carcajada mientras sostiene su smartphone con el tuit de Juan de Dios en él, dando a entender que a ella no le preocupa en lo absoluto. Solo falta ver que tiene Jukilop entre manos y ver si Kenia termina riendo al final.

GILBERT SOSA ¿GOLPEADO?

Hace unos días, el youtuber Gilber Sosa, famoso por ser ex miembro del polémico Dosogas Team, dio mucho de qué hablar al subir unas instastories acompañadas de un video en YouTube donde aparece golpeado de una manera brutal. En el video cuenta con mucha dificultad, por sus heridas, que él caminaba tranquilo con unos amigos cuando se les acercaron unos chicos por detrás, estos “asaltantes” tiraron a Gilber y a sus acompañantes al suelo e intentaron llevarse su celular. Entre lágrimas y pausas, narra cómo él resistió el “asalto” y eso le valió una golpiza tremenda y da como moraleja que lo material no vale la vida.

Pero esto no es lo más interesante en este caso, lo que se resaltó fue que todo lo anterior fue una mentira por parte del influencer, en otro video subido por él mismo cuenta a detalle como todo este asunto de la golpiza y el asalto no fue más que un “experimento social”, los golpes fueron maquillaje y las lágrimas, actuación. Sus seguidores no tardaron en expresar su molestia ya que él les generó una preocupación genuina y comenzaron a desuscribirse de su canal. Es muy difícil distinguir entre una broma de mal gusto y un experimento social; esperemos que Gilbert lo entienda y esto no se repita.

FEDE DE DOSOGAS ¡MUESTRA DE MÁS!

Uno de los miembros más tranquilos y fuera de polémica del Dosogas Team, levantó muchos comentarios con una foto subida a Instagram hace unos días, donde se ve al joven influencer portando un mameluco de tigre, pero saltó a la vista que sus últimos botones no estaban abrochados, no se sabe si por accidente o a propósito, pero el youtuber mostró sus partes íntimas. Hasta el momento no se sabe del porque de la foto, incluso su novia y otros youtubers se dieron cuenta de lo sucedido pero él no bajó la foto y la plataforma tampoco, esperemos que este penoso asunto se aclare pronto.