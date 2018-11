Daniel Robledo un ídolo en redes

Este joven tapatío tiene más de 2 millones de visitas en la web

El rey de las redes sociales, Da­niel Robledo, se presentará por primera vez en El Lunario de la CDMX. En exclusiva para GRU­PO CANTÓN, el artista jalis­ciense compartió detalles de su show, con fecha por definir.

“Habrá de todo porque soy un artista que no está casado con un solo género musical. Me gusta que la agente me escuche cantar en vivo, eso es lo que me ha caracterizado en las redes, que canto varios géneros: ban­da, ranchero, mariachi… Se va a poner bueno, les garantizo que va a valer cada centavo que el público pague porque la van a pasar increíble, y habrá invita­dos sorpresa. Para mí será un honor cantar en El Lunario”.