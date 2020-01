Templario, de estilo híbrido

Ciudad de México.- El escenario es imponente, pues aunque falta el toque candente, los recuerdos por sí solos hacen que la piel se enchine y se erice.

Le llaman La Catedral, porque es sin duda el templo principal dedicado a la lucha libre y, precisamente, sólo horas antes, aquí mismo Templario comenzó con el pie derecho 2020, pues se llevó el Torneo Reyes del Aire derrotando en la Final nada más ni nada menos que a la sensación de 2019: Star Jr.

“La Arena llena le inyecta al luchador salir adelante y pues estoy muy contento de sentir la adrenalina, porque estás a segundos de salir y escuchas tu canción y todo eso te motiva a entregarte al mil por ciento”, cuenta el luchador tlaxcalteca en entrevista con Grupo Cantón, y de paso revela la modalidad que más le llena cuando le toca transformarse en el ídolo de carne y hueso que suele robarse el aliento de un público conocedor y entregado al pancracio.

“Me gusta mucho el bando rudo, me siento muy cómodo y no lo pienso cambiar, pero también soy muy híbrido, manejo todos los estilos, eso es lo que le gusta a la gente, eso es lo que a mí me hace marcar la diferencia”.

Son 11 años en el pancracio, siete como luchador, y comparte que su nombre tiene que ver con la devoción familiar.

“Los míos son muy apegados a la religión católica, vi el nombre y me gustó, desde pequeño mi tío me ponía las películas del Santo contra Las Momias, yo creo que fue el jaloncito para que a mí me gustara este deporte, y mira, once años después Templario está en la mejor empresa, el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL)”.

Con un largo recorrido, y porque la edad podría marcar las etiquetas al hablar de promesas o realidades, revela que él se siente en el punto clave de su andar en los ensogados, aunque siempre pensando en seguir trascendiendo.

“Ha sido mucho trabajo, aún no me la creo, cada que viajo desde Tlaxcala para acá no me la creo, pero ya estando aquí me pongo la máscara y digo: ‘Yo soy Templario’, y vengo a agradar al público, a que me griten, a que me la mienten, si pagan un boleto, a que salgan contentos, y yo creo que hasta la fecha eso he hecho”, lanza.

Motivado

Pero la carretada de aplausos no es por el momento suficiente, se traza metas, se pone objetivos, la idea es asaltar el estrellato y además ser más internacional a partir de su talento.

“Templario viene motivado, con más peso, con mejor rendimiento arriba del ring, mejores castigos, para este 2020 vengo por todas las canicas, mi primer trofeo fue Reyes del Aire, es el parteaguas para algo magnífico en este año”.

Los sacrificios, el dejar el seno familiar y rifársela solo en la gran ciudad valieron la pena, pues ahora mismo destila todo su talento en el circuito más importante, según sus percepciones.

“Cada minuto, cada segundo, han valido golpes, lesiones, caídas, si te das cuenta en 2019 me perdí algunos torneos, pero viene un Templario más maduro, no me tocó ir a Japón, pero aquí estoy demostrando porqué me quedé.

“Yo demuestro en cualquier Arena lo mejor de mí, quiero ser de los estelares, estoy subiendo, pero mantengo el compromiso de seguir creciendo”.

Le gusta Bandido

Batallas de apuestas, titulares, torneos temáticos, luchas internacionales, el integrante de Los Guerreros Laguneros entiende que ser parte de los duelos mediáticos suponen dar el salto, escalar peldaños y enlista a los rivales que enfrentaría exponiendo igual lo más preciado, porque la tapa en juego da adeptos.

“Quiero un duelo de máscaras en un Aniversario, un campeonato, eso es lo que yo hablaba con mi mujer, quiero poner en juego algo importante, estoy para eso y para más, siempre con humildad.

“Me gustaría enfrentar a Soberano, a Titán, Audaz, Star Jr, Enfinge, Atlantis Jr, pero yo escuché hace poquito que llegó El Más Buscado (Bandido), que anda diciendo que quiere un luchador que le dé espectáculo, pues que ya no busque más, aquí está Templario, somos de la misma escuela. Un Match Relámpago para demostrar quién es el mejor de la escuela De Otro Nivel”.

DATO

Guerrero

Templario comparte que “yo soy de Los Guerreros Laguneros, estoy muy contento, estoy en pie de lucha con ellos, y cada que me llaman ahí estoy. Siempre pongo mi granito de arena”.

DATO

Buen tiro

Mañana en la Arena México Templario se medirá en Match Relámpago a Rey Cometa. “Es un luchador al que me gusta enfrentar, que maneja también el estilo rudo, yo creo que son esos retos que me gustan porque saco la casta, me ponen a pensar en nuevos castigos, hacer muchas cosas para agradarle al público”.

7

Años como luchador profesional tiene Templario