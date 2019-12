Así debe ser tu registro para poder patinar en la mega pista de hielo del zócalo

A partir de este 14 de diciembre, podrás disfrutar de la nueva pista del Zócalo 2019, pero NO será como en años anteriores, pues ahora tendrás que patinar sobre hielo sintético.

La CDMX se pone ecofriendly, pues la pista del Zócalo 2019 no será de hielo. En cambio, usará tecnología que ha mejorado la forma de patinar y que es responsable con el medio ambiente, ya que es realizada de hielo sintético. Esto quiere decir que no utilizará agua, ni energía ni gasolina para funcionar, o sea que no contaminan, pues emitirá cero emisiones de gases efecto invernadero. Por si fuera poco, se trata de la más grande del mundo con esas características.

Ecologísssima, como se le conoce, cuenta con 4 mil metros cuadrados de espacio para divertirse. Eso la hace la pista sintética más grande del mundo hasta ahora. Y lo mejor de todo es que la tecnología que utiliza replica de manera realista el hielo real.

Esta pista de patinaje estará desde el sábado 14 de diciembre hasta el 6 de enero de 2020. Podrás visitarla de 10:00 a 20:00, así que tienes todo el día para sentirte como un patinador profesional.

Si vas a la pista del Zócalo 2019 de miércoles a sábado, la experiencia será única, pues durante esos días pondrán música de distintos géneros para que pases una tarde o noche temática: los miércoles será disco, los jueves de norteña y banda, los viernes de cumbia y salsa y los sábados de mariachi y ranchera

Además de ser responsable con el medio ambiente, la pista de hielo del Zócalo 2019 te hará la vida más fácil. Para que no tengas que formarte por horas para ingresar, puedes hacer un registro previo desde la comodidad de tu hogar.

Lo primero que debes hacer es ingresar a esta página. Ahí llenarás datos generales como nombre, talla de calzado, mail y número de acompañantes. Después, elige la fecha en la que quieres asistir y el horario (recuerda que es de 10:00 a 20:00). Elige muy bien y mide tus tiempos ya que solo contarás con 20 minutos de tolerancia para acceder.

Para finalizar este proceso, se te mandará un mensaje al correo electrónico que registraste. Es muy importante que lo busques, ya que recibirás una liga a la que debes acceder para finalizar tu proceso. Toma en cuenta que si no haces este paso, tu registro no será válido.

Dónde: Zócalo capitalino, Centro Histórico

Cuándo: del 14 de diciembre al 6 de enero de 2020

Costo: entrada libre