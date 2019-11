Like

En el año 2009 llegaba a nuestras vidas una cinta en stop-motion revolucionaria, ‘Coraline y la puerta secreta’, una animación que arriesgaba y marcaba una nueva pauta en la forma de contar historias diferentes, más sombrías, todo gracias al estudio que estaba tras bambalinas, Laika, LLC., una compañía que posteriormente realizaría producciones como ‘ParaNorman’, ‘The Boxtrolls’ y ‘Kubo and the Two Strings’, mismas que se volvieron un referente inmediato por su detallada estética, acompasada de una historia más que extraordinaria. En esta ocasión, los referentes en stop-motion llegan con una nueva misión, enamorar a toda la audiencia con su más reciente película, ‘Missing Link’, una historia sumamente humana y colorida, muy diferente a sus trabajos previos.

La historia nos adentra sin tapujos en la vida de ‘Sir Lionel Frost’, un extrovertido personaje que se considera a sí mismo el mayor investigador de mitos, monstruos y leyendas en el mundo. Estos calificativos han sido cuestionados por su círculo más cercano, lo que le anima a comenzar una investigación por el noroeste americano en busca del ‘Eslabón Perdido’, una misteriosa criatura mitad humano, mitad bestia llamada ‘Pie Grande’, solo que para su sorpresa, dicha criatura se convertirá sin remedio alguno en su inseparable compañero de aventuras.

Dentro del reparto de voces encontramos a gran talento internacional como Hugh Jackman, Zoe Saldaña, Emma Thompson, Amrita Acharia y Zach Galifianakis. Mismos que han sido dirigidos de manera magistral por Chris Butler, ya que su incorporación en cada uno de los personajes se siente sumamente natural y armoniosa, brindado un elemento más nutritivo a esta bellamente orquestada ensalada llamada ‘Missing Link’. Como añadido, la estructura y solidez de cada una de las personalidades es fascinante, pues sus características e interacción se vuelven sumamente disfrutables, en especial todo lo que involucra a nuestra criatura central, el ‘Sr. Link’ o como él decide llamarse, ‘Susan’, ya que su humor indirecto, inocencia y ánimo para probar su valía, lo vuelven en alguien entrañable y digno de admiración.

El elemento principal, el que corresponde a la animación en stop-motion, es por demás sublime, aquí simplemente se hace gala de la experiencia y la perfección adquirida por lo años, ya que cada movimiento, escenario y personaje ha sido cuidado meticulosamente para que su representación en la pantalla y su fluidez, sea vea como una obra de arte, con notoriedad sobre los elementos ajenos a los personajes como los bosques, los bloques de hielo, el agua, etcétera. Todo brilla con luz propia y va de la mano con una historia sumamente emotiva, reflexiva y alegre. Ya que los matices que involucran algunos de los principales problemas que hemos vivido a lo largo de los años están ahí, pues todos nos hemos llegado cuestionar en algún punto sobre ¿cuál es nuestro lugar en la tierra? ¿Qué propósito tenemos? Nos alejamos de la soledad como si de una vieja amiga rencorosa se tratase, persiguiendo un sentido que pocas veces es encontrado, además la atención narrativa hacia el tema de la exclusión es magistral, temáticas sumamente maduras dentro de una adorable animación. Y con este guion, este tipo de complicaciones son abordadas de manera diferente; es más elocuente, poco convencional y sumamente sincera.

A pesar de que su intención es noble y su trabajo visual sobresale (como era digno de esperarse), y aunque utiliza distintas formas de enfocarse en cuestiones profundas e inherentes al alma y corazón de las personas, no añade una historia distinta y atrapante o un complemento de personajes destacables e inolvidables para el espectador, ya que el punto de la aventura y su desarrollo se convierten en algo visto con anterioridad, quitándose la oportunidad de añadir algo distinto a una fórmula por demás gastada, pues el elemento de la criatura que trata de encontrar su lugar en el mundo acompañada de su recién y leal amigo, con la problemática compartida, ha sido revisitado en incontables ocasiones, y aquí la verdad es que es un mero pretexto poco explotado para maravillar más que nada por una gran animación. El guion ha pecado de simplista y eso desafortunadamente pasa factura.

‘Missing Link’ es una cinta animada que definitivamente todos deben apreciar en una pantalla de cine, pues con un stop-motion sorprendente y un personaje principal entrañable, se convierte en una aventura digna de ser explorada y quien sabe, en una de esas nos toca hacer amistad con ‘Pie Grande’. Siempre se vale soñar, algo que aquí se logra transmitir con creces.