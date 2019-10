Hoy, por primera vez en muchos años, hablaré única y exclusivamente de cosas de mujeres y para entrar en materia les cuento que en los últimos meses Belinda se ha convertido en el cuerpo del deseo de muchos gruperos que sin decir “agua va” le tiran los perros cañón.

Primero fue el pelón Lupillo Rivera el que anduvo haciéndose publicidad a costillas de la Boba niña nice, el cual hasta se tatuó el rostro de la cantante en un brazo. En un principio el polémico cantante negó que hubiera habido romance, pero hace unos días reculó y aseguró que anduvieron casi 5 meses ¿usted le cree? Bueno, pues ahora Luis Alfonso Partida, El Yaki, exvocalista de la Banda El Recodo se tiró a matar y le mandó un atrevido mensaje a la reina del pop a través de Instagram y dice que quiere todo con ella. “Cosa preciosa del Señor. Te como”, le escribió. A ver si por andar de perros no me espantan a Beli y ésta desiste de su idea de incursionar en la música grupera.

Por otro lado, no dejó de sorprenderme que Lucero haya decidido grabar a dueto con Gerardo Ortiz debido a la mala fama que éste se carga, pues la cantante de las pecas en la espalda siempre ha sido media mocha pero no le importó que Ortiz sea vinculado con gente de mala fama ni que haga apología del delito con sus canciones. El próximo 1 de noviembre la llamada Novia de América lanza su tercer disco con banda y a ver cómo le va; en este también la acompañan Banda Los Recoditos y Los Sebastianes.

Y ya pa´despedirme les cuento que descubrí a una cantante de Chihuahua, llamada Janeth Valenzuela, que sin exagerar puede ser la cantante femenina que estamos esperando tras la partida de La Diva de la Banda, Jenni Rivera.

Vaya forma de cantar de esta chica y tiene el plus de que toca el acordeón, algo que no habíamos visto desde hace muchísimos años cuando existía Priscila y sus Balas de Plata. Sigan a esta joven con su tema Después de una horas y me dirán si tengo o no tengo razón. Escríbanme a bastagrupera@gmail.com