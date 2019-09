Vivir sin recuerdos

El Alzheimer es una de las enfermedades mentales más devastadoras para el ser humano, poco a poco te va devolviendo a una etapa en la que ya no es posible recordar nada ni a nadie, un vegetal que no sabe como vivir. Es duro, muy duro para los seres queridos ver como su familiar se “degenera”. Ahora, imagina que no puedas recordar nada de lo que ha pasado cada 2 horas.

Como un pez dorado, una chica en EE.UU no puede generar recuerdos y su cerebro se reinicia cada 2 horas. Luego de sufrir un aparatoso golpe en la cabeza en una feria estatal, Riley Horner padece de este extraño mal que la deja siempre en el mismo día 11 de junio, momento del accidente.

Horner se apoya de un cuaderno anotando todo lo que recuerda en ese lapso apoyada de alarmas. con fotografías y ayudada por su madre, Riley intenta seguir con su vida y con la escuela.

Hasta el momento no hay una explicación médica a su condición y varios especialistas le han comentado que esto podrfía seguir así toda su vida.

