La historia de Cita a Ciegas

El cambio de horario de Cita a Ciegas fue el tiro de gracia para la producción. La audiencia se cayó más y perdieron alrededor de 700 mil espectadores. Las cosas claras. Me cuentan que la historia no fue una propuesta de Pedro Ortíz de Pinedo, a él le pidieron producirla. Los primeros 5 capítulos (que son los que funcionaron y generaron buenos comentarios) fueron hechura de la producción de Pedro, pero después quitaron a su equipo y llegó otro de escritores colombianos a terminar. Y ahí se vino abajo la historia. Es simple. Para escribir, hay que conocer al público.

¿Qué sigue para Bárbara de Regil después de Rosario?

A Bárbara de Regil no le preocupa que Rosario Tijeras la encasille, lo que sí le preocuparía es no tener trabajo. Así me lo dijo en mi programa de radio. Su respuesta es inteligente y lejos de desdeñar el éxito que le ha dado el personaje se concentrará en proyectos de cine y redes sociales, donde puede capitalizar muy bien sus logros de TV. Aparentemente no habrá cuarta temporada de Rosario, pero todo puede cambiar porque los números son muy buenos y la serie sigue siendo muy rentable.

¿Por qué Julián Gil no está al día con la pensión de Matías?

La respuesta es fácil. La pensión se fijó con base a un porcentaje de los ingresos que Julián tenía en México y se pagó puntualmente hasta el mes de junio, cuando concluyó el contrato de exclusividad con Televisa. Ahora Julián no tiene ingresos en México y el juez deberá repensar las condiciones de la pensión y fijar otra cantidad.

Notas y más notas…

La Usurpadora y Cuna de Lobos verán la luz en este 2019, pero me llegan noticias de que Rubí deberá esperar su estreno hasta mayo del 2020… Aquí termino, la próxima semana más nombres…