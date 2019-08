¡Excluyente!

Luego de la marcha en contra de la violencia de género de hace ocho días, no se tiene la certeza de que las autoras de los actos vandálicos y agresiones hayan sido por parte de las mujeres que formaban parte de los contingentes, pues también se presume la presencia de grupos de choque.

Además, la conversación al respecto se ha enfocado en los daños materiales de ese día, y en la agresión que sufrió el reportero de ADN 40, Juan Manuel Jiménez, pero se ha dejado de lado lo más importante, las cifras que han provocado la indignación de estas mujeres para alzar la voz; tan solo en lo que va de 2019, mil 199 mujeres han sido asesinadas.

Sin embargo, las organizaciones que están participando en estos encuentros no son del dominio público. Según ha informado la autoridad, las reuniones con “organizaciones feministas” comenzaron el domingo 18 de agosto y continuarán el resto de la semana, además se aseguró que no recibirán a las dirigentes de los contingentes que participaron en la marcha, hayan vandalizado, o no.

El supuesto diálogo y las conclusiones a las que se llegarán en estos encuentros, no representarán el interés de todas; sería bueno saber si, de entrada, se está contemplando a las mujeres tttrans, quienes sufren también esta violencia de género en su máxima expresión y quienes también se manifestaron.

Normalmente, cuando una mujer tttrans es violentada, el responsable suele quedar en libertad rápidamente, de hecho, si ella es trabajadora sexual, y denuncia la agresión de un cliente, es más probable que ella antes que él, vaya a dar a la cárcel.

Las autoridades no han demostrado la empatía necesaria hacia ese grupo, hace falta un interés legítimo para apoyar a todas las mujeres de la capital, para que sean representativas y contribuyan a erradicar la violencia que a diario viven las mujeres que residen en nuestra Ciudad.