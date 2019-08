Prepara Azteca programa de impacto

Los primeros días de septiembre el canal A+ de Televisión Azteca estrenará un nuevo show de noticias de impacto bajo la conducción de Juan Barragán y Aline Hernández, quienes vuelven a estar juntos en la TV. Se llamará CDI: Te Estamos Observando, y la idea es mostrar todas esas imágenes que hoy en cuestión de segundos circulan por el mundo a través de las plataformas digitales.

Este fin de semana ya se grabaron algunas secuencias desde el helipuerto de TV Azteca bajo la producción de Omar Sámano. Enhorabuena.

A punto de entrar a Exatlón

En estos días me tocó coincidir con Esmeralda Ugalde en los foros de Azteca, la vi especialmente fuerte y delgada. Me contó que se preparó con ejercicios funcionales para participar en Exatlón, hizo el casting y quedó entre los finalistas, sin embargo, en la recta final se decidió que no participarían celebridades y ella tuvo que quedarse en el camino. Esmeralda meconfió que le encantaría estar en el show. Ojalá en el futuro.

Te la juegas y su semana de especiales

La próxima semana el programa de concursos Te la Juegas que estrena TV Azteca tendrá una semana de especiales con Luis García al frente como líder. Cada uno de los 5 programas tendrá un conductor especial: Penélope Menchaca estará acompañada por parte del elenco de TV Azteca, Yahir llevará a los participantes más destacados de La Voz, Facundo al equipo de Mi Pareja Puede, Carmen Muñoz llegará con los amorosos de Enamorándonos y Antonio Rosique presentará a los nuevos participantes de Exatlón justo el próximo viernes, previo al estreno. Te la Juegas tendrá estos 5 especiales la próxima semana, y regresará de lleno para transmitirse periódicamente en el 2020.

Notas y más notas…

Después de una larga remodelación y de vivir ¡hasta en casa de sus amigos! Facundo regresó a vivir a su casa. Lo chistoso es que ha tenido tanto trabajo que no ha tenido tiempo de suscribirse a las plataformas digitales. Aquí termino, la próxima semana más nombres…