¡Oficial! Tres años más para la Fórmula 1 en la CDMX

Ciudad de México.- Tras varios meses de negociación y la tentativa de retirarse del país, este jueves el gobierno capitalino encabezado por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo en conjunto con Chase Carey director de la Fórmula Uno y Alejandro Soberón Kuri Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), realizaron la firma del convenio para que el evento deportivo permanezca tres años más en la Ciudad de México. En ceremonia realizada en el Patio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Sheinbaum Pardo agradeció el apoyo recibido por Soberón Kuri, de quien dijo siempre estuvo en la disposición de buscar nueva formas de financiamiento para que la Fórmula Uno se quedará en la Ciudad de México.

Añadió que tras meses de trabajo y la paciencia que tuvo la Fórmula Uno, se logró encontrar la vía adecuada para conservar al evento deportivo, sin la necesidad de invertir recursos públicos. “Se estuvo diseñando nuevas formas de financiamiento para que no se fuera de México, encontramos la forma de que se quedará sin invertir recursos públicos, quiero agradecer también la paciencia de la Fórmula Uno que esperó muchos meses”, indicó. La jefa de gobierno, declaró que se espera una derrama económica de 740 millones de dólares, además de que se generarán ocho mil empleos temporales y se recibirán aproximadamente 300 mil personas de todo el mundo durante el fin de semana del Gran Premio de México.

Por su parte el director de CIE, expresó su agradecimiento a Sheinbaum Pardo, destacando que sin su participación ni iniciativa por mantener el evento en la Ciudad de México, no se hubiera logrado llegar a un acuerdo. “Doctora, sin su participación este evento no estaría en la Ciudad de México, lo digo con absoluta sinceridad y enorme reconocimiento” mencionó. También comentó que este nuevo contrato por tres años más tuvo muchos cambios al anterior, ya que no hubo necesidad de realizar una inversión mayor en la pista. El director de la Fórmula Uno Chase Carey, celebró el acuerdo logrado con el gobierno capitalino y señaló que la CDMX, es una sede importante para realizar el Gran Premio, gracias a los miles de fanáticos del automovilismo y la calidez de los mexicanos.

Por último Claudia Sheinbaum Pardo, dió la bienvenida por tres años más al evento deportivo y mostró su total apoyo al piloto mexicano de Force India Sergio Checo Pérez. “Bienvenidos todos los pilotos, Hamilton, Vettel, Verstappen, pero sin duda alguna, nuestro corazón está con Checo Pérez”, finalizó.