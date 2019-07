Horóscopos para este fin de semana del 26 al 28 de julio

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu destino.

●RITUAL EN LA FASE LUNAR Ahora que hay luna menguante Tauro usa ámbar azulado para equilibrar las emocione y aumentar la autoestima.

ARIES

(marzo 21/abril 20)

La influencia de Venus te pone sensible y necesitas que te den afecto, abrazos y apapachos. Escucha a tu niño interior y haz algo divertido, revive tu infancia. Se te cruza alguien con una vibra espectacular que te da una buena corazonada para hacer otras actividades que te divierten mucho.

TAURO

(abril 21/mayo 20)

Libérate de complejos e inseguridades, trabaja en tu autoestima. Tu eres lo que proyectas y tu atraes lo que sientes. Un posible laboral te ausentará de tu familia y amigos pero tendrás que atender las prioridades en tus proyectos. No debes delegar responsabilidades.

GÉMINIS

(mayo 21/junio 21)

Muy inquieto porque esa persona especial muestre interés en ti. La clave es la paciencia y el buen humor y terminará correspondiendo tu atención. Se aspecta un buen periodo económico donde podrás hacer compras y gastos disfrutarás del dinero.