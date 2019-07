Emilio Osorio responde a Celia Lora tras comentarios homofóbicos

Ciudad de México. Emilio Osorio, actor que interpreta a Aistóteles Córcega en “Juntos el corazón nunca se equivoca”, respondió a los comentarios homofóbicos de Celia Lora, al decir que le daría pena tener un hijo homosexual.

Es así como el joven actor fue cuestionado al respecto y mencionó haber recibido de una educación de respeto, igualdad y equidad de género.

“Yo creo, no sé, a mis 16 años con todo respeto y con toda la humildad, a mí siempre me han enseñado que primero va la igualdad y la equidad de género, entonces, yo respeto la opinión de la señora, si la señora piensa así estará bien, si la señora no quiere en un futuro (su hijo) le salga con esas preferencias, pues ojalá no lo haga para que ella no sufra y tampoco sufra la cría”, destacó.

Al termino le cuestionaron si el aceptaría tener hijos con una orientación sexual distinta y mencionó que no le interesaría eso, él siempre adoraría a sus hijos a pesar de todo.

“Yo creo que lo importante es pensar en los niños (…), es lo que vemos en la serie, a mis hijos no me interesaría sus preferencias, que hagan lo que quieran, a mí me da igual, van a ser mis hijos y los voy a adorar con toda mi vida y con toda el alma; voy a dar la vida por ellos como mi madre y mi padre lo han hecho por mí”, mencionó.

