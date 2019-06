No sé hasta cuándo le alcance a la familia Rivera para seguir explotando la figura de Jenni, pues después de dos series (Mariposa de barrio y Su nombre era Dolores, la Jenni que yo conocí) en las que supuestamente nos mostraron vida y obra, ahora nos salen con que viene una película en la que ahora sí nos darán santo y seña de la cantante.

Según Rosie Rivera, la gente empezó a exigir una cinta sobre La Diva de la Banda tras su deceso, pero lo que no se da cuenta la familia Rivera es que ya pasaron casi 7 años del mortal accidente y todavía nos quieren seguir vendiéndola como si hubiese sido ayer. Entre las candidatas a personificar a La Gran Señora están Maribel Guardia y Charlize Theron ¡ah!, y también anuncian que ya viene un disco con inédito de la intérprete. No cabe duda que los Rivera salieron buenos pal bisne.

Presiento que en la salida de Luis Ángel Franco, El Flaco, de Los Recoditos hay gato encerrado, pues ahora que anunciaron su separación de la banda, Poncho Lizárraga mencionó que su contrato se vencía hasta el 2023 pero su mamá Chuyita Lizárraga se vio “buena onda” y lo redujo a octubre de 2019, hasta ahí todo bien, pero entonces ¿por qué se va a esperar un año El Flaco para lanzarse como solista?

Las cosas se hacen en caliente y el cantante se está tomando o lo hicieron tomarse mucho tiempo para regresar a los escenarios como solista; esto mismo pasó con El Mimoso y Carlos Sarabia cuando emigraron de El Recodo por no fijarse al firmar los contratos con las famosas letras “chiquitas”. Esperemos que cuando El Flaco regrese no sea tarde o ¿Será que lo pusieron en la congeladora por no firmar con la familia Lizárraga como solista?

Un gusto enorme me dio tener en Facebook Live en la redacción de BASTA! a la leyenda viviente de los sonidos en México, Ramón Rojo, Sonido La Changa, pues este señor debería tener un Record Guinness por ser la persona que ha hecho bailar a más personas en todo el mundo, por encima de cualquier cantante u orquesta.

Cumplió 51 años de trayectoria y sigue llevando buena música a todo México y EU; además, es una fonoteca andante, pues conoce de salsa, cumbia, son montuno, huaracha y otros ritmos una barbaridad. Él fue la clave para que muchos salseros se consolidaran en México y Latinoamérica y el nombre de La Changa es tan conocido que una importante compañía telefónica ya le proporcionó su propio canal para que transmita por lo menos una vez a la semana sus bailes en vivo.