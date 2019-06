Horóscopos para este lunes 17 de junio

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro. ●RITUAL EN LA FASE LUNAR Ahora que hay luna menguante capricornio prende una veladora de abre camino para que durante la semana se facilite todas las actividades que vayas a realizar y se alejen todo obstáculo y problema. ARIES Empieza la semana con responsabilidad y entusiasmo, nada de pesar y va a fluir las entradas de dinero. Tu medio social será un ambiente sano y estimulante que te ayudará mucho a crecer en lo profesional. Agradece y valora lo que has obtenido para seguir recibiendo bendiciones. TAURO Habla con tu pareja de los comportamientos que te disgustan y están afectando la convivencia, para que todo sea nuevamente amor. Comprueba que el diálogo es la mejor manera de hacer más fuerte el vínculo sentimental con la familia, coopera de buena voluntad en tareas domésticas y demuestra que eres participativo. GEMINIS. Las constelaciones te hacen sentir bien a nivel interno emocional y eso se debe a que has superado cuestiones del pasado que te atormentaban. Arriésgate a invertir en un negocio que dará ganancias e incluso riqueza si eres persistente y no declinas seguir, trabajo que dejará satisfacciones personales. CÁNCER Desapegate de tu pareja, no dependas de ella para tomar decisiones o para hacer cosas, muestra que puedes ser autosuficiente, trabaja tus apegos. Serás capaz de solucionar por ti mismo cualquier cuestión que se presente con facilidad. Cuida tu alimentación y no te excedas en alimentos que puedan dañar tu organismo, pueden perjudicar tu figura, el karma se reflejará luciendo más atractivo y sano. LEO Reflexiona en tú interior para ver que necesitas emocionalmente para estar más estable. Conocerás alguien importante solo si sales de tu zona de confort e intenta socializar más, la clave para que fluya es sonreír y tener actitud positiva. Tu conducta hoy es fuertemente analítica VIRGO Convives con personas que resultan muy positivas en tu vida aprovecharlas para armar un proyecto o integrarlas para un actividad recreativa. Es el momento de enfocarte con responsabilidad y dedicación a tu trabajo esto te dará mayor independencia y mejor posición. LIBRA La influencia de Marte hace que pierdas el interés por actividades que antes disfrutaba realizar. Es el momento indicado de replantearse nuevas dinámicas que den motivación y entusiasmo. No malgastes el dinero, no por gastar más serás más feliz, se más ahorrativo y administrativo y el karma te favorecerá siempre con dinero. ESCORPIO Demuestra que eres bondadoso y se puede contar con tu apoyo, un amigo o familiar te buscará para pedir tu ayuda e incluso puede ser económica, no lo hará por aprovecharse de ti es la oportunidad de ayudar alguien cercano. Confía en tu inteligencia y tu destreza para solucionar un problema que vienes cargando de hace tiempo, llegará la oportunidad de solucionarlo. SAGITARIO Aunque estas emocionado con salir con esa persona especial averigua bien sus intenciones. Organiza más citas para conocer a esa futura pareja por que se esta aspectado caminos de amor en tu futuro. Supiste como hacer las cosas bien en su debido momento y el éxito está a un paso de llegar. ACUARIO Estás inquieto al recordar a una persona que está lejana de ti, ten paciencia se aspecta un posible reencuentro, tendrás noticias en un correo, llamada o mensaje. No seas impulsivo en tus decisiones no es el mejor día para ti. Durante la semana actívate con una rutina de ejercicio para estar activo con energía y vigor. PISCIS Calma, lograrás superar las decepciones y disoluciones que pasaste durante el fin de semana. En tu trabajo se ven reflejada tu mejor esfuerzo y serás reconocido. Eres ordenado y responsable tendrás tiempo libre disfrútalo con amigos o con familia.