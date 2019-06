Alarma de seguridad en el foro de ¿Quién es la máscara?

Esta semana desapareció una cámara portátil al interior del foro donde se graba ¿Quién es la máscara?, y la producción no permitió que nadie entrara ni saliera hasta investigar el posible hurto. El elenco que grababa, estaba lo que le sigue de molesto, porque el encerrón de seguridad se dio hasta la media noche. Por cierto, anoten dos nombres más que se suman a la lista de participantes: Vadhir Derbez y el famoso (luchador) Cibernético

Se rumora que Intrusos ya tiene sustituto

Todo es un trascendido de pasillos, pero se los cuento. Ante la inminente salida del programa Intrusos, en Televisa se rumora que ya se prepara un nuevo programa de producción independiente que se llamará: ‘5 Más’, donde participarán a manera de panel de expertos, 5 diferentes periodistas líderes de espectáculos que presentarán notas polémicas y de escándalo.

Anette Michelle se prepara para arrancar Masterchef

Será la próxima semana cuando arranquen de manera oficial las grabaciones de MasterChef, ahora bajo la producción de Hernán Albarenque. Serán dos meses de intensas jornadas de lunes a sábado, que se prolongarán todo el verano. Anette Michelle concluirá grabaciones tan solo unos días antes de que terminen las vacaciones y aprovechará ese lapso para escaparse con su familia unos días a la playa, justo antes del regreso a clases.

Notas y más notas…

Dice Derbez que sus vacaciones por África fueron documentadas con su cámara personal, pero no es así. La familia viajó con todo un equipo de producción para hacer un reality sobre la vida en vacaciones de una de las familias más mediáticas de las redes sociales. Ellos no podían subir nada en redes, para que no se filtrara ninguna imagen pues Amazon será la plataforma que presente este programa… Cuatro mujeres exitosas y relacionadas con el mundo de la belleza forman el jurado de Mexicana Universal. Los nombres serán dados a conocer el domingo, pero tras bambalinas se escucha el de Vanessa Huppenkothen, exReina de belleza y exconductora de Televisa Deportes. Su presencia sería un gran acierto… Aquí termino, la próxima semana más nombres…