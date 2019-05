La Chiquis festeja despedida de soltera

Pues la noticia que dio la vuelta al inicio de semana fue la despedida de soltera que tuvo La Chiquis Rivera en Chihuahua, organizada por su suegra. En redes se filtraron imágenes donde la vemos celebrar y bailar al lado de su prometido Lorenzo Méndez, pero no solo celebra eso la cantante, también festeja el lanzamiento de su propio perfume que lleva por nombre Reina y que aprovechó para lanzar el fin de semana en Chula Vista, California, ya que tuvo una presentación en Sea world, donde la acompañó su hermana Jacquie, y hasta palomazo tuvieron juntas. Siempre lo he dicho y lo reitero, Chiquis es una mujer muy trabajadora y emprendedora y da gusto que les vaya bien.

Otro al que le va muy bien es a Virlan García, se los dije hace meses, apréndanse bien ese nombre porque lo van a repetir muchas veces. La noche del domingo, Virlán García fue el encargado del cierre de la feria de Morelia, presentación a la que acudieron más de 45 mil personas, siendo el artista regional mexicano que más público reunió y quienes corearon cada uno de sus éxitos: ¿En donde está tu Amor?, Y cambio mi suerte, y su actual sencillo Lluvia en tus pestañas, el cual promociona actualmente y fue de los más pedidos de la noche.

Ayer al fin reapareció don Ramón Ayala, después de que el fin de semana cancelara sus presentaciones en Tennessee y Kentucky. Diferentes medios empezaron a especular que estaba muy grave de salud, que le había dado un infarto e incluso que había fallecido, su familia se encargó de desmentir tales publicaciones, pero fue hasta ayer que él mismo, dio la cara y dijo que estaba muy bien de salud y que no hicieran caso a los chismes, además anunció que reanudan presentaciones este fin de semana, de hecho bastante ajetreado que va a estar, pues va a Austin, Texas, luego a Reno, Nevada, y varias ciudades en California, así que con esto queda demostrado que todo está bajo control en la salud de Ramón Ayala y que hay Bravos del norte para rato.

Oigan, pues que Lupillo Rivera grabó su próximo video en el penal de Puente grande, Jalisco, y que aprovechó para llevar su show tanto a los internos como a las internas, uniformado y todo salió El toro del corrido, sin duda una idea muy original que esperemos no se malinterprete y le vaya a provocar algún problema legal, pues no es algo común que graben ahí (por los permisos y demás), luego el artista es el último en enterarse que no se podía, si no pregúntenle a Paulina Rubio y Gerardo Ortiz.