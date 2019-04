Un joven líder melenudo

Ciudad de México.– Luis Carlos Rivera, formó parte del staff comandado por Ernesto Che Reyes, que llevó al título mundial a la Selección Mexicana de Beisbol Sub 23 en Colombia el año pasado.

Antes de eso, fue coach de pitcheo de Toros de Tijuana, y desde 2017, a sus 39 años, tomó las riendas de Bravos de León, y las vueltas que da la vida provocaron que en su primera Postemporada fuera eliminado por Leones de Yucatán.

Ahora, en su segunda experiencia, ya al frente de Los Melenudos, Rivera, en entrevista con Grupo Cantón devela su expectativa de cara a la campaña 2019 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). “Estoy muy contento de haber llegado a esta organización, una de primer nivel, muy seria, que tiene grandes expectativas y que ha hecho todo lo posible porque el equipo siempre esté peleando los Playoffs”, refiere el piloto que comandará a una escuadra que ganó el primer certamen de 2018.

“Sabemos que tenemos un gran reto por delante, que tenemos esa meta de poder repetir los buenos resultados del año pasado y estamos muy tranquilos porque tenemos un equipo bastante sólido. Casi no hubo cambios en nuestro equipo, uno o dos movimientos nada más, y creo que vamos a tener buenos resultados también en este año”, añade.

JUVENTUD, DIVINO TESORO

A sus 40 años, es uno de los manejadores más jóvenes del circuito de pelota veraniego en nuestro país, algo que el propio Luis Carlos considera benéfico para guiar al conjunto yucateco.

“Por alguna razón me atrajeron aquí, tengo que seguir entregando resultados, pero sobre todo tenemos jugadores muy jóvenes con los cuales tengo la ventaja, y soy afortunado, de poder identificarme con cada uno de ellos.

“Entre comillas, soy alguien joven, alguien que apenas está empezando en esto y que todavía tengo manera de identificarme con ellos, yo vengo a incluirme y tengo que tratar de tener la armonía y dar resultados”.

A LARGO PLAZO

Y precisamente hablando de resultados, el timonel de Leones asegura que la directiva no le exigió éxitos inmediatos, pues se guiarán en un plan de tiempo prolongado, pero afirma que la pelea por el título no debe quedar de lado.

“Hay grandes proyectos, algunas cosas que queremos ver en la organización, hay bastantes veteranos jóvenes que ya juegan en invierno y verano, que quiero que se identifiquen conmigo y que yo me identifique con ellos, que hagamos ese grupo y que este proyecto sea no sólo para esta temporada, sino para muchas más.

“No me exigen que gane el campeonato de cualquier manera, pero sí sabemos que tenemos que dar esos resultados, que este equipo esté en los primeros lugares y creo que este año no es la excepción, estamos buscando lo mismo, estamos buscando llegar a la Final, y no sólo llegar, sino ganarla”, explica.

Previo al inicio de la campaña, Rivera acepta no tener un line up definido, no así la rotación de pitchers, que serán prácticamente los mismos de la temporada pasada. “Es la gente que ha estado aquí, con: Yoanner Negrín, José Samayoa, Iván Meza, César Valdez, Aldo Montes que viene de Campeche, y muchachos buscando un lugar como: Edgar Gómez y Jonathan Rodríguez.

“Y atrás tenemos gente con experiencia como: Maikel Cleto, Ronald Belisario y Andrés Ávila, un mexicano cerrador que lo hizo bien en el Pacífico, tenemos una staff de pitcheo bastante sólido que está por definirse, será una problema bonito para mí”, asevera Rivera.