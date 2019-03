Juliantina Vs Aristemo

Apachurro, señora bonita. Esta semana realicé unas notas con los personajes del momento y como primero van las damas empezaré con Juliantina; la pareja juvenil que salió de la telenovela “Amar a Muerte”, conformada por Bárbara López y Macarena Achaga.

Les fui a hacer una entrevista, mientras posaban divertidas para la portada de una revista. Son tan guapas, buena onda y tienen mucha personalidad. “Aunque Macarena haga muchas muecas, no hay poder humano que la haga ver fea” recalca Bárbara mientras posa con mucho porte. Juntas se complementan; me encanta la química que tienen, como se respetan, se cuidan y el cariño de la una por la otra.

Neta, que buen ojo del productor Carlos Bardasano para elegir a la rubia y la trigueña; hacen una gran mancuerna. Aunque no me quisieron adelantar lo que viene a futuro en lo profesional, dijeron estar muy agradecidas con sus fans por todo lo que han hecho; actualmente están firmando una petición que ya tiene más de 50,000 firmas para que se realice su serie. (aquí el link por si también quieren firmarla: https://t.co/jzFk4SUeUH?ssr=true) En lo personal, también me encantaría una segunda temporada de “ Amar a muerte”.

Juliantinas estén al pendiente porque la próxima semana seguirán surgiendo noticias de todo esto y por supuesto podrán gozar del reportaje que hice con estas protagonistas para el programa HOY!

Por otro lado “Los Aristemo”

Juan Osorio me invitó a hacer un detrás de cámaras de la obra “los Aristemo el musical”. Sin tener mucha idea con lo que me iba a encontrar, veo el teatro a reventar y una cola de chamaquitos para conocer a sus ídolos. Al verlos les regalan cosas, lloran, cantan, se alegran; muchas emociones al mismo tiempo, unos gritos, una euforia, que ni en el concierto de Luis Miguel. Emilio tiene un ángel, humildad y respeto por lo que hace, mientras que Joaquín es encantador y dulce. La obra está super bien montada: con pantallas, tecnología y música.

El productor Juan Osorio compartió conmigo su dicha, al mostrarme un contrato firmado para sacar un disco. Y recuerdo el momento duro que vivió con su hijo cuando no quedó en “La Voz México”, sin duda venía algo mejor.

No se si nos damos cuenta de lo importante que hicieron estas dos telenovelas al crear estos personajes y volver a enganchar al publico juvenil, de la necesidad de nuestros jóvenes por sentir empatía por algo real y natural. Gracias por no hacer el típico arquetipo en este tipo de personajes, por no enjuiciar y atreverse a contar otro tipo de historias.

Moraleja: con Juliantinas, Aristemos gana México, love is love. Este consejo les doy, porque su amiga Escalona soy. PD: no mientan por convivir