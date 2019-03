Una mirada al pasado

Hoy en día vemos a las agrupaciones encumbradas en grandes escenarios, pero todos tuvimos un inicio. En días pasados, Walo, vocalista de la Banda MS, subió un video de hace 16 años, cuando cantaban y complacían a los comensales en un restaurante de Mazatlán. Dice Walo que aún no sabía hablar muy bien entre rola y rola, y que más bien parecía que vendía colchas, la verdad es que da gusto ver cómo han crecido a base de trabajo y esfuerzo y para muestra, las próximas presentaciones en el Auditorio Nacional (14 y 15 de junio), donde los boletos se han vendido como pan caliente.

El fin pasado se llevó a cabo el Teletón USA, y ahí varios gruperos aprovecharon para tomarse la obligada foto con algunos compañeros, entre ellos Gerardo Ortiz, que se declaró fan de Becky G, con quien además podría trabajar en alguna colaboración pues ambos viven en la misma ciudad y Becky ya ha tenido su acercamiento al regional mexicano con Joss Favela, así que seguro sería una bomba de las listas de popularidad. A Calibre 50 le fue negada la visa de trabajo para Estados Unidos, así que tuvieron que cancelar sus presentaciones por allá, pero no hay mal que por bien no venga, y ahora anuncian gira por primera vez en Colombia; estarán el próximo 5 de abril en Villavicencio, en un coliseo muy importante de por allá y obviamente están muy emocionados alternando sus presentaciones en México y su vida familiar, que no deben de descuidar, así que, muchachos, disfruten que gracias a Dios, su música es muy querida en otras partes del mundo.

Josi Cuen de La Arrolladora, sigue retando a famosos para el Rubio Challenge, ahora retó a Virlan García, por andar comentando fotos y riéndose, igual a Ricky Muñoz de Intocable. ¿Creen ustedes que cumplan? Yo no.