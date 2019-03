Hoy presentamos: ¡Máscaras!

Apachurro, Señora bonita. Esta semana llena de celebraciones y energía, el comienzo de la primavera, la celebración kabbalistica de Purim que trata del milagro de Ester, una joven judía que evade el mandato de muerte de un rey gracias a un disfraz que oculta su identidad. Al mismo tiempo estaba recibiendo en mi casa una mascara prehispánica con una energía muy especial…..Que me pone a pensar en las mascaras que usamos todos los días para desarrollarnos en nuestros diferentes roles: la casa, el trabajo, con un grupo de amigos, etc.

Pues esta máscara me invito a soltar, fluir y es algo que he estado pensando toda la semana curiosamente un día antes de su llegada en un sueño tuve una revelación, donde una persona muy querida me decía “para agarrar algo tienes que soltar otra cosa”. Suena fácil pero en la practica no lo es y no soy la única que esta soltando, Andrea Legarreta esta limpiando el closet, es importante crear vacíos para que surjan nuevas cosas, mas allá de que Marie Kondo esta de moda por su especial en Netflix y se ha vuelto super famosa en la onda de limpiar platicando con Luz Blanchet ella tiene otros métodos para recoger (sin albur mal) esta hermosa conductora nos hizo una cena muy especial, llena de detalles nos recibió con una tostada que decía nuestros nombres, que tardo en hacerla mas de dos horas mientras yo me la devoraba en segundos, ahí puede echar el chal con Rossana Najera y su novio Chis Esqueda que ademas de ser un gran fotógrafo canta muy lindo por tal motivo lo invitaron a estar en “La Voz” alguien en la cena le dio un consejo “porque no te pones una mascara, si ninguno de los jueces se voltea cuando cantes como le paso a Casasola pues te protege el disfraz”, siempre ocultándonos para que no nos lastimen y no ser vulnerables.

Mientras unos se ocultan otros tratamos mostrarnos por eso estamos trabajando en un nuevo proyecto para redes sociales con la reina de la radio Maxine Woodside, la controvertida Shanik Berman y Anita la mas bonita Alvarado, donde hablamos sin pelos en la lengua de todos los temas del espectáculo, producido por Magda Rodriguez y Andrea Doria!

Siguiendo con Disfraces tremendo Carnaval arma Pancho Barraza en el escenario con mas de 50 artistas en escena interpretando barios géneros musicales, lleno uno de los lugares mas importantes en Los Angeles. El cantante dice que nadie es profeta en su tierra porque a la fecha no le han dado chance de llevar su tremendo show a Mazatlan.

Moraleja: Como cantaba Cerati “todo lo profundo ama el disfraz” este consejo te doy porque tu amiga Escalona soy

PD: No mientan por convivir!