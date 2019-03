Premios TVyNovelas, del glamour al cartón

En cualquier actividad es fundamental la CONFIANZA. ¿Irías con un médico, contador, abogado, a quien no le tienes CONFIANZA? Lo mismo es con el periodismo. Los PremiosTV y Novelas han perdido la confianza del público, que ya no los considera un referente de calidad; y por lo tanto, no le despiertan ninguna expectación. La reciente entrega fue el mejor ejemplo de su declinación: una alfombra roja fársica, con público escaso y sin emoción que pareció integrado por extras; los mismos “galardonados” de siempre -exclusivamente de Televisa-. ¿Qué puede sentir el elenco de Hoy ante esta rutina de falsa sorpresaemoción? Fue frustrante la descortesía (o grosería) a la producción de Mi marido tiene más familia -como a otras-, que fue ignorada para dar todos los premios a Amar a muerte, que tuvo buen elenco y calidad, pero no para borrar el trabajo de otros “compañeros”. Estos premios ya no están revestidos de glamour y la fantasía de ver a las estrellas, tan solo hay que observar los rostros con expresión de aburrimiento de los actores sentados. Tienen aceptable audiencia por el horario y el canal, pero qué lástima.

Alex Fernández deja su lugar a su hermana

Ahora que Alex Fernández, hijo mayor del Potrillo, se dedicará de lleno a su carrera musical, dejará el trabajo administrativo que venía haciendo en la oficina de la familia a su hermana América. Ahora ella se encargará de la operación y promoción en la oficina de los Fernández, y aunque también tiene talento para cantar, y en algún momento su mamá le sugirió que se lanzara en dueto con su hermana Camila, ella prefiere estar detrás de los reflectores. Todo quedará en el calor de hogar.

Verónica Merchant es la nueva

Catalina Todos son rumores en redes sociales, la oficina de Giselle González no ha querido confirmar la noticia, pero al interior me cuentan que Verónica Merchant ya hace trabajo de mesa con la producción para preparar su personaje. Según parece, es la elegida para interpretar a Catalina Creel; y lo único que tiene detenida a la producción es el guion. La productora es extremadamente meticulosa y hasta que la adaptación cumpla a cabalidad con la idea que ella tiene, no comenzarán a grabar. Ella es de esos bocadillos apetecibles para Netflix.

Notas y más notas

Silvia Navarro y Leonardo Bechini preparan nuevamente un proyecto al alimón. La mancuerna de actriz-escritor ha dado frutos extraordinarios como La candidata y Caer en tentación. Lo que viene seguramente será mejor… El estreno de La Voz Azteca alcanzó 1 millón 900 mil espectadores: casi dos millones abajo que su competencia frontal en Televisa, que es la bioserie de Silvia Pinal; que ya no tiene competencia pues el público está enganchado. Pero la oportunidad de crecer, para Azteca, puede llegar con el estreno de Doña Flor y sus dos maridos (en dos semanas) cuando el público de Televisa quizá cambie de hábitos y pueda mirar a otros productos… Aunque Televisa lo anunció a principios de año, nadie en el elenco de La piloto sabe algo de la grabación de la tercera temporada. La televisora no ha dado luz verde. No por ahora… Lorena Herrera ya levantó la mano para trabajar en la versión de celebridades de MasterChef. Sería un hit porque además de buena cocinera, es encantadora y simpática. Aquí termino, la próxima semana. más nombres.