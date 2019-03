Pasión por el cine

El reconocido Eugenio Caballero, reveló que estuvo a punto de estudiar derecho, antes de dedicarse a la industria del cine

Harry Plus

El Director de arte Eugenio Caballero, recientemente nominado al Oscar por su participación en la cinta Roma, realizó una Master Class para todos los asistentes al Festival internacional de cine en Guadalajara en su edición 34, y comentó con gran ahínco que el oficio de Director de arte no es algo que se pueda estudiar, puesto que hay muy pocas escuelas en el mundo, relató que es un oficio que se transmite de maestro a pupilo, como a la vieja usanza.

“La visión del director de una cinta es esencial en el trabajo del Director de arte, porque lo que hace es contratar a diferentes especialistas de cada parte de la cinta, y los guía para que cada uno con su forma más experta, puedan dotar de vida a la historia. El concepto visual de una película se hace con tres personas; el director de arte, el fotógrafo y el director. El director de arte se encarga de lo tangible: el color, la escenografía, utilería y elección de locaciones. La conjunción de estas cosas es lo que hace el mundo de una película. Cada película tiene un mundo que funciona solo para ella. Hay que crearlo”, explicó.

Sobre su participación e incursion en el mundo del cine, Eugenio reveló que en un principio su interés era estudiar la carrera de Derecho: “Mi interés para ser Director de arte y el de muchas personas para algunos oficio en particular, viene de la crisis. Por ejemplo yo hice examen para estudiar Derecho y me quedé, pero el primer día de clases me retracté y me fui mejor a Europa con una mochila, estudie en Florencia cerca de 2 años Historia del arte y regresé a México y decidí empezar en el cine”.

Añadió: “Por un momento dudé en seguir. Estaba pasando por un momento en el que no conseguía muchas películas. Cuando vi ‘Dead Man’, de Jarmusch, decidí seguir dedicándome a este oficio y una semana después recibí mi primera oferta para ser Director de arte de una película”, dijo.

Sobre su pasión en el cine y con la estética de las películas en las que trabaja, Caballero platicó: “Lo que mas me interesa en el cine es contar historias; la forma, el color, son dos cosas muy importantes para poder transmitir y hacer sentir algo al espectador y bueno lo que hago es acompañar a la historia que se cuenta con las desiciones estéticas que realizo”.

Incluso comentó que en la pasada edición de los premios de La Academia, los Directores de producción nominados, estaban en un principio muy alejados de este oficio: “Todos los Directores que estuvimos nominados en la pasada entrega del Oscar, no éramos personas que estudiamos para eso, cada uno llegó por el destino y se construyo con diferentes experiencias”, concluyó.