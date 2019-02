Nace un ídolo

En definitiva, tal como se titula uno de sus temas, Alfredo Olivas demostró en el Auditorio Nacional que tiene pasta de ídolo y su calidad interpretativa con banda, norteño y mariachi, me hizo recordar por momentos al gran Rigo Tovar, por la forma en que mueve las masas, algo que no se había visto en el Coloso de Reforma con ningún intérprete de música regional mexicana.

El sonorense estuvo a punto de llorar de la emoción, pero se aguantó como los machos y recompensó a su público con geniales interpretaciones de temas como Seguramente, Antecedentes de culpa, El malo de Culiacán, Villana de cuento, ¿Y por qué no?, El inicio del final y Tus lágrimas, pero sin duda alguna el momento del clímax fue al cantar El paciente -tema que refleja un pasaje dramático de su vida, cuando se escapó de las garras de la muerte tras sufrir un atentado en pleno escenario en Chihuahua-, logrando que todos los presentes se pusieran de pie, con sus celulares encendidos, para ovacionarlo al grito de: “¡Alfredo, Alfredo, Alfredo!”. Debo de confesar que me ganó la pasión grupera y después de muchísimos años se me erizó la piel, al ver la respuesta del público, signo inequívoco de que Alfredo Olivas, a su corta edad, es el nuevo ídolo del regional mexicano.

Los Cardenales de Nuevo León armaron su tradicional carne asada y entre taco y taco platiqué con Don Chayo, El Cardenal Mayor, quien me confesó que le gustaría hacer duetos con su compadre Javier Ríos, de Los Invasores de Nuevo León, pero los intereses de las disqueras se lo han impedido. Su deseo es hacer un disco de duetos en vivo, estilo Primera Fila, pero con puros compas como Eliseo Robles, Ramón Ayala, Javier Ríos, Beto Zapata, Lorenzo de Monteclaro, entre otros, pero nada de hacer inventos y fusionar su música con otros géneros; eso le da cosa.

Ya para despedirme, agradezco a Ely Pérez, de DiscosEly, el detallazo que tuvo por entregar un reconocimiento a Diario BASTA! en el 23 aniversario luctuoso de su padre, Ariel Pérez, fundador del sonido Amistad Caracas. Además de que se dieron cita la crema y nata de los sonidos en México, se presentó el violinista cubano Alfredo de la Fe, quien ha acompañado a figuras de la talla de Héctor Lavoe, Celia Cruz, Carlos Santana, Fania All Stars y Pavarotti, entre otros, y vino exclusivamente a presentar el tema Sonidero, que hizo en honor a El Caballero de la Salsa, como conocían a Ariel. Es todo por hoy, nos leemos pronto.