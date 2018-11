Agradece Tatiana Clouthier a Taibo II por disculparse

Tras la declaración de Paco Ignacio Taibo II, que algunos han tachado de vulgar, la senadora por el estado de Nuevo León, Tatiana Clouthier, agradeció al escritor que se disculpó esta tarde, luego de ser frenada en el Senado la ley que “tiene su apellido” y le permitiría estar al frente del FCE.

La también ex coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, reprochó que “otros” no se hayan disculpado, al referirse al caso del senador panista, Ismael García Cabeza de Vaca, que tacharon de misógino por tener un chat con otros contactos, donde compartían fotos de mujeres que no conocían, acompañados de mensajes como “pásame el cell del padrote no seas gacho ya me la quiero zumbar”. Y García Cabeza de Vaca respondió: “ya somos 2”.

Gracias x disculparte; muestra que la intención fue otra. Sirva para reflexionar y dejar mensaje a quienes no han pedido disculpas cuando debieron hacerlo #senador #trata #cabezadevaca #otros — Tatiana Clouthier (@tatclouthier) November 29, 2018

Sin embargo, el senador panista, al igual que Taibo II, se disculpó únicamente a través de un tuit, donde reconoció que no debió de haber participado en una conversación “misógina”.

“Ofrezco una sincera disculpa por la forma ofensiva en la que me expresé en una comunicación privada durante la sesión del Senado No debí participar en una conversación claramente misógina, mucho menos con esas palabras Más allá de una broma inapropiada, nunca tuve otra intención”, publicó en su momento Cabeza de Vaca.