Seguramente le han llegado rumores de que las sopas instantáneas no son nada sanas, comentarios como “están hechas de platico”, “contienen químicos cancerígenos”, “tienen petróleo”, eso son algunos cometarios que he escuchado sobre estos alimentos. Y es que el costo es muy accesible además que el tiempo de preparación no supera los 5 minutos.

Es por eso que me di a la tarea de investigar, ya que preguntas rondaron mi cabeza. ¿Por qué son tan pequeños los camarones de la sopa?, ¿Será real que la línea negra que tiene el camarón es su excremento? Y seguramente a usted también le han pasado estas preguntas por su mente, a menos que sea nutriólogo y tenga la respuesta.

Es por eso que consultando con un nutriólogo mencionó que consumir sopas de forma recurrente es malo para la salud ya que contienen sodio de manera descomunal, además de no aportan nada de nutrientes. Los ingredientes, además de la pasta, están secos, deshidratados contienen demasiada sal.

¿Los camarones que contiene la sopa si son camarones reales? “Si son camarones secos y deshidratados son tipo camarones de río, muy pequeños, pero si son”.

¿Los chicharos y zanahorias que contienen las sopas si son reales? Si, son verduras deshidratadas pero para que duren deben de pasar por un proceso de deshidratación lo que consiste en altas porciones de sal.

¿Es cierto que el envase de unicel es dañino para la salud? Claro, al tener contacto con el microondas el unicel se calienta y libera sustancias como las dioxinas que son capaces de causar envenenamiento y cáncer.

Después de que el nutriólogo Héctor me respondió mis preguntas me dijo que no es necesario comprar una sopa de $10 pesos, a lo mejor par saciar un poco el hambre te puedes comparar una lata de atún, quesadilla, tlacoyo, o unos esquites, tienen el costo muy parecido además de que la diferencia nutricional es abismal.

Les recomiendo los tlacoyos del mercado de Coyoacán. 🙂

