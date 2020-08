‘Tenía pánico de contagiar a mi hijo’

“Antes de saber que tenía Covid salí dos veces a montar bici; fui al mercado, a buscar cosas a la oficina, pedí comida a mi casa e hice el súper”.

Por: LEOBARDO PÉREZ MARÍN

.–“El miedo más grande que tenía era terminar en el hospital y que mi hijo se contagiara”, relató Luisa Treviño, una madre soltera, que a pesar de salir a lo necesario y aplicar todas las medidas de prevención, se contagió de Covid-19.

¿Dónde empezó la enfermedad?

Un domingo comencé a sentirme irritada, como si tuviera calentura, me tomé la temperatura y estaba en 36, algo normal para como yo me sentía. Al día siguiente fui a buscar unas cosas y me tomaron la temperatura para entrar, como todo protocolo, el chavo del lugar me dijo asustado que tenía 37.3 y que si hubiera salido en 37.5 no me hubiese dejado pasar. Ahí empezó mi duda porque realmente yo me tocaba y no estaba con calentura y me sentía a la perfección. Por la salud de mi mamá y mi hijo preferí hacerme la prueba PCR.

¿Presentaste síntomas?

Durante los 22 días de la cuarentena jamás presenté un solo síntoma, sólo mucho miedo y ansiedad.

Cuando te dijeron que eras positiva a Covid ¿qué pensaste?

Me entregaron los resultados un jueves por la noche con las siguientes palabras: “tranquila, no tengas miedo, por favor no te asustes y no vayas a estar pensando que te vas agravar, tú tranquila”.

¿Qué medidas de protección tomabas?

Siempre salí con cubreboca de mi casa y cuando me tocaba hacer súper iba con lentes o con una careta.

¿A partir de ese momento en qué cambió tu vida?

Yo soy mamá soltera y siempre me ha dado ese miedito de morir porque pienso mucho en mi hijo. Así que ya sabiendo lo que te puede provocar el virus, y que nadie, absolutamente nadie está exento de pasarla mal. Así que durante estos días valoré mucho mi relación con mi hijo, mi tiempo con mi familia, pero sobre todo, el cuidado a mi cuerpo, en estar sana.

¿Dónde crees que te contagiaste?

Te juro que todos los días pienso y pienso dónde, no lo sé, días antes de saber que tenía Covid salí dos veces a montar bici; fui al mercado, fui a buscar cosas a la oficina, pedí comida a mi casa e hice el súper, así que para mí, en cualquiera de éstos.

¿Te confiaste que no te pasaría?

No, jamás me sentí confiada, yo leo muchas noticias, así que ya me había leído unas de personas deportistas y que sí les había pegado los síntomas, así que yo nunca estuve tranquila. El médico que me atendió me dijo que mientras no tuviera síntomas no pasaba nada si seguía con mis ejercicios, así que sólo estaba haciendo bici en mi recámara.

¿Cuáles fueron tus temores a partir del diagnóstico?

Acabar en el hospital, aunque siempre le dije a mi mamá que si me sentía mal me llevara porque no quería empeorar y no tener lo necesario para curarme; que mi hijo se contagiara, que mi mamá que es hipertensa se pusiera mal por mi culpa, ponerme mal por la noche y que nadie me escuchara, pasaron muchas cosas por mi cabeza.

¿Tomaste medicamentos?

No, en cuanto supe que tenía Covid- 19 me comuniqué con una de mis amigas que acaba de salir de esto; ella me pasó el número del médico que le dio atención telefónica. El médico me dijo que no tomara nada, que mientras no hubiera síntomas no tenía porqué, así que eso hice, sólo tomé vitaminas. Durante los 22 días nunca necesité medicamentos, pero sabes algo, todo mundo me mandaba sus recetas, me decía que me empezara a medicar, etc. Ya sabes, todo mundo se cree médico, y sí llegué a dudar en si estaba bien o mal al no estar medicada, pero bueno, hice caso a mi médico, que nadie mejor que él para saber que necesitaba. Eso sí, me dijo que estuviera pendiente de cada detalle y que le avisara en cualquier momento para comenzar a tomar medicamentos en caso de tener algún síntoma.

¿Tienes miedo? Claro, no hay inmunidad, así que me puede volver a dar y no estoy exenta de que ahora sí me dé duro y no quiero vivir otra vez esa angustia.