“Soy luchadora gracias a BASTA!”

LA HOY ESTETA, CUENTA QUE FUE LUEGO DE UNA CONVIVENCIA CON EL DIARIO ESPECTACULAR, QUE SE DECIDIÓ A SER PROFESIONAL EN EL DEPORTE DE LOS COSTALAZOS

Ciudad de México.- Diez años después, el texto tenía que rayar en lo perfecto, y la historia en lo grandioso. Nos morimos en el intento, porque tras un largo curso, el aprendizaje ha sido ese, siempre apuntar a lo más alto.

Luego de una década y, durante el recuento de un andar que por momentos pudo ser sinuoso, la intención fue buscar el relato más auténtico y natural, uno que pudo precisamente marcar el camino, porque igual el objetivo en esta profesión llamada periodismo, es dejar huella y hasta ser punta de lanza.

Y, lo que son las cosas, por esas casualidades o causalidades que tiene la vida y el destino, la primera llamada para nuestra siempre presente sección de Fut y Más, ese 16 de agosto de 2010 en que conocimos la luz como Diario BASTA!, fue la de Daniel Ledesma, quien por aquellos tiempos era el jefe de prensa de AAA.

Dhani, haciendo su trabajo al pie de la letra, se presentó ante el nuevo rotativo citadino del Grupo Cantón para ofertar a su elenco y darle vuelo a la lucha libre, tan popular por estos lares, pero a la vez tan olvidada por los medios de comunicación.

El pacto estaba cerrado, y lo que siguió fue rubricar miles de letras apuntando a contar lo más recóndito de un deporte que además es cultura y tradición en México.

Desde ese, nuestro primer día, nos convertimos en un referente de este mundo inmerso en la magia y el heroísmo. Suena a presunción, pero así fue.

¡COSTALAZOS!

Siempre con la idea de ser más que informadores o comunicadores, porque la apuesta desde que plasmamos el nombre de la sección fue ser un vínculo con las estrellas que para el grueso de la población son inalcanzables, en enero de 2011 nos atrevimos a pedirles ayuda a los Reyes Magos.

El reto: tener a los Psycho Circus en una tarde de entrenamiento puro y genuino para un grupo de lectores ataviados de lucha, y que siempre soñaron con estar de frente a sus ídolos.

Tarde espectacular, el escenario: Gimnasio Latinoamericano, justo en el corazón de la CDMX, por los rumbos del Mercado de Sonora.

Psycho Clown y Murder Clown acudieron puntuales al llamado, y no se diga los invitados. Y, de entre aquel puñado de fieles seguidores de este impreso, sólo única chica palpó lo que era un poco el trabajo de un luchador profesional, y es precisamente nuestra estrella en este décimo aniversario.

ES DE CASA

El lugar del reencuentro es precisamente en el sitio de la primera cita, aunque ahora lleva por nombre Gimnasio Konkreto.

Han pasado más de tres mil 600 días, la niña intrépida está convertida en una señorita, pero además se presenta como Zayna, una bella enmascarada.

Con periódico en mano, pues el primer capítulo quedó contenido en estas mismas páginas, confiesa que esa tarde citadina fue su motivación para internarse en una actividad que había merodeado en su mente desde niña.

“Mi acercamiento a la lucha libre fue gracias al Diario BASTA!, porque a través de él pude participar en un concurso para entrenar con luchadores profesionales, los Pyscho Circus, fui la única mujer, y a partir de ahí tuve un poco el apoyo de mis padres, pues empecé a entrenar más en forma”, dice para abrir boca, y se enchina la piel cuando arranca con su relato.

Sigue escarbando en los recuerdos y prosigue, lo que son las cosas, aquí mismo aprendió lo que después destiló en distintos cuadriláteros.

“Tenía 14 años, vine con mis papás, y ellos igual estaban muy nerviosos de verme arriba de un ring, pero pudieron más mis ganas que mis nervios.

“Nos enseñaron cosas básicas, algunas llaves, tomas de referí, todo lo que pudiéramos hacer sin tanta dificultad”, agrega.

EL DEBUT

Con 14 años a cuestas, la práctica del pancracio fue recurrente los fines de semana y los periodos vacacionales, porque además cumplió con la condición familiar: seguir sus estudios, “siempre fui muy buena estudiante”, se enaltece. Se vale.

“La lucha siempre me gustó, desde pequeña yo deseaba mucho ser profesional y, aunque en el fondo era muy miedosa, y me costaba dar el paso, cuando iba a la secundaria me escapaba para ir a practicar”.

Varios flashes que se le presentan, le recuerdan igual las palabras de los tipos que en ese momento eran ya figuras en este ámbito.

“Ellos me dijeron (Los Psycho) que, si esto era lo que yo quería, tenía que conseguirlo, que tenía que echarle ganas, y me aferré cada vez más a este sueño.

“Debuto a los 22, mis profesores son bastante queridos para mí, Black Tender fue el último, y le tengo mucho aprecio, todos ellos me dieron las armas y las bases para poder desarrollarme”.

Para cerrar la tertulia, ante la pregunta de si marcó su vida aquel día, lanza: “Desde luego que sí, porque en ese momento me di cuenta que me sentía completamente feliz en esto; dije: ‘de aquí soy’, y adelante, lo conseguí”.