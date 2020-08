Relegan al PRI en las próximas elecciones

Por: Amado Camacho

TOLUCA.– Por la poca credibilidad, aunado al abandono en que se encuentra el PRI, la contienda electoral para el próximo año en el Estado de México, únicamente el PAN y Morena serán los dos partidos que contenderán pues el resto, están desahuciados.

Desde que dirige Alejandra del Moral al PRI, lo único que ha hecho con el partido es llevarlo “al despeñadero” y muchos de los militantes si no es que la mayoría, se cuestionan por qué continúa en el puesto, si no tiene ni méritos ni la capacidad, lo cual lo ha demostrado ya que no ha logrado la unidad del tricolor.

Al menos para las próximas elecciones intermedias que se celebrarán en el año 2021, diversas fuerzas políticas cuestionan la hegemonía del PRI sobre el estado, lo que seguramente, de acuerdo con varias encuestas de opinión, quedarán rezagados para los siguientes comicios.