Denuncia PAN ante la Contraloría al Alcalde de Miguel Hidalgo

Juan R. Hernández

CDMX.-El Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México denunció ante la Contraloría capitalina al Alcalde en Miguel Hidalgo y a titulares de diversas áreas administrativas por el uso político de programas sociales, uso indebido y desvío de recursos públicos y nepotismo en perjuicio de alrededor de 232 millones de pesos de las arcas públicas.

En conferencia de prensa virtual, Andrés Atayde Rubiolo, Presidente de Acción Nacional en la ciudad; Mauricio Tabe, Coordinador del GPPAN; las y los diputados América Rangel, Gabriela Salido Magos y Jorge Triana Tena, así como César Garrido López, Presidente de Acción Nacional en Miguel Hidalgo, presentaron pruebas de estos actos que consideraron ilegales y además, denunciaron una campaña negra en contra de este instituto político.

Atayde Rubiolo detalló que de 2018 a la fecha, estos delitos representan una falta grave porque implican el desvío de recursos públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo y que podrían representar, desde 2018 a la fecha, un monto superior a los 232 millones de pesos.

La denuncia, detalló incluye al alcalde de Miguel Hidalgo, así como a los titulares de las áreas administrativas de la Dirección General de Desarrollo Social, de la Dirección de Desarrollo Social y Humano, de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, de la Jefatura de Unidad Departamental de Programas Sociales y quienes resulten responsables, por su tolerancia, aceptación, colaboración, participación, complicidad o encubrimiento en dos delitos: uso político de los programas sociales y peculado.

Tras señalar la existencia de una red de nepotismo que integran al menos 9 operadores, el líder del panismo capitalino afirmó que “este es el nivel de cinismo y descaro con el que el alcalde en Miguel Hidalgo ha construido la mafia, para usar los programas sociales con fines electorales”.

Por lo que exigió una investigación a fondo por parte de la Contraloría capitalina ya que a través del programa La Empleadora “se coacciona a los beneficiarios y promotores para llevar a cabo dichas actividades y además, no menor, es un acto de corrupción”.

Atayde Rubiolo lamentó que el alcalde utilice la emergencia de pretexto para justificar el uso político del programa La Empleadora para construir su estructura electoral personal y de ello, existen evidencia de charlas de WhatsApp en las que se coacciona a los beneficiarios.

“Victor Hugo Romo está usando al programa social La Empleadora para construir su estructura electoral, lo cual es ilegal e inmoral en un momento en el que miles de capitalinas y capitalinos requieren los programas sociales, para no morir de hambre”, sostuvo.

En su oportunidad, César Garrido, Presidente del PAN en Miguel Hidalgo, denunció el uso de recursos públicos humanos y financieros para difundir un periódico denominado “Alcaldes” mediante el cual se promueve electoralmente al alcalde de la demarcación, además de denostar la imagen pública del Coordinador del PAN en el Congreso, así como a diversos actores políticos de Acción Nacional.

En tanto, los diputados del Grupo Parlamentario del PAN se manifestaron a favor de que existan programas sociales y se apoye a la economía familiar, pero no a través de un padrón elaborado bajo criterios políticos como sucede hoy en día en Miguel Hidalgo con “La Empleadora 2020”.

“Que se castigue severamente el uso político de los programas sociales, éste ha sido un señalamiento de MORENA y ahora el llamado debe ser a ser consistentes en los hechos. A nosotros no nos interesa tener funcionarios sancionados, sino que no se utilicen políticamente o con fines electorales los programas en Miguel Hidalgo”.

Así reaccionó el coordinador Mauricio Tabe Echartea al respaldar la decisión del PAN CDMX de denunciar ante la Contraloría local este tipo de hechos que configuran el posible desvió de recursos públicos y anomalías en “La Empleadora 2020”.

“Ni tampoco utilizar los programas sociales para golpear políticamente ni para hacer redes de operadores políticos, en este momento debemos sumar fuerzas para ayudar a la gente y no adelantar tiempos políticos. Hago un llamado a los Alcaldes a gobernar y no dedicarse a difamar pero sobre todo a no jugar con la necesidad de la gente”.

La diputada América Rangel Lorenzana insistió en la debilidad y falta de claridad en las Reglas de Operación de este programa en específico, por lo que solicitará un informe, vía transparencia, sobre la evolución del padrón de beneficiarios.

“Del 2018, 2019 y 2020, porque parte de la denuncia, establece que hay beneficiarios a lo largo de estos 3 años y significa que no hay avances reales en las metas”.

En su momento, el diputado Jorge Triana Tena, dijo que se trata de una estrategia electoral disfrazada de ayuda social, lo que podría verse como una ‘elección de Estado’ para 2021 en la demarcación, donde MORENA comienza a dar signos de desesperación por la reducción en los niveles de aceptación y recurre al ataque como salvación.

“Esta maquinaria que se viene articulando a través de estructuras clientelares en la Alcaldía, se ve reflejada con estas pruebas contundentes y viene a sumarse a las quejas de Comités Vecinales que tienen que ver con el reparto de enseres y de despensas con el nombre de Romo”.

La diputada Gabriela Salido Magos abogó por instalar candados en lo que tenga que ver con política social en tiempos electorales y acabar con conductas que desvirtúen los propósitos de cada programa en apoyo familias. “El pedir o el quitar este tipo de candados pues es lo que nos ha expuesto a que efectivamente existan servidores públicos que estén manipulando la información. No debemos dejar de lado el valor de los programas sociales”, finalizó.

