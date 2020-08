Taylor Swift pide a sus fans votar para quitar a Trump de presidencia

Este sábado, la cantante Taylor Swift emitió un fuerte mensaje contra el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien está en busca de la reelección.

De acuerdo con varios reportes, Trump estaría en contra de la financiación complementaria para el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), el cual se ha visto muy afectado por la pandemia de coronavirus.

Ante esto, por medio de sus redes sociales, Swift reclamó al mandatario sobre la presunta retención deliberada de miles de millones de dólares en fondos para el USPS.



“El calculado desmantelamiento de USPS por parte de Trump demuestra una cosa claramente: Él es MUY CONSCIENTE de que no lo queremos como nuestro presidente. Ha elegido hacer trampa descaradamente y poner en riesgo la vida de millones de estadounidenses en un esfuerzo por aferrarse al poder”.



Trump’s calculated dismantling of USPS proves one thing clearly: He is WELL AWARE that we do not want him as our president. He’s chosen to blatantly cheat and put millions of Americans’ lives at risk in an effort to hold on to power.

— Taylor Swift (@taylorswift13) August 15, 2020