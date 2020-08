Por primera vez, Katy Perry habla sobre acusaciones de acoso sexual

Like

“Vivimos en un mundo en el que nadie puede decir nada”, dijo Katy Perry al referirse por primera vez sobre las acusaciones del actor y modelo Josh Kloss y la presentadora Tina Kandelaki en su contra por acoso sexual.



“No quiero decir ‘culpable hasta que se demuestre lo contrario’, pero no hay control ni equilibrio: un titular simplemente vuela, ¿verdad? Y no hay ninguna investigación sobre ello”, declaró en entrevista al diario The Guardian.

La cantante, quien está próxima a convertirse en madre, asegura que prefiere “no añadir ruido al ruido, solo verdad”, por lo que es cautelosa al desmentir las acusaciones en su contra. Además, la cantante señaló que la situación “es una distracción del auténtico movimiento MeToo”.

Hace unos meses, el actor y modelo Josh Kloss, coprotagonista del video del tema “Teenage Dream” junto a Perry, calificó de “abusivos y denigrantes” aquellos días de trabajo junto a la diva.

A través de sus redes sociales, Josh se quejó que la cantante le quito la playera y “había tirado de su ropa interior” durante una fiesta y, después de varias copas fue tan fuerte el jaloneo que sus genitales quedaron expuestos. “¿Te imaginas lo patético y avergonzado que me sentí en ese momento?”, expresó el modelo.

Sin embargo, parece que no es el único que vivió una situación incómoda con Perry pues la presentadora Tina Kandelaki, contó que una vez mientras la estrella pop estaba en estado de ebriedad, la tocó “inapropiadamente” e intentó besarla en una fiesta, algo a lo que la productora de Match TV se negó.

Perry, de 35 años, actualmente está esperando a su primer hija junto a el actor Orlando Bloom; además, se encuentra de promoción por “Smile”, su quinto álbum de estudio, que se publica el 28 de agosto.