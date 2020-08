Acusan a Televisa de censura y veto a Danna Paola en Premios Juventud

Ciudad de México.- las redes sociales enloquecieron luego de que la presencia de la cantante Danna Paola fuera ‘borrada’ en la retransmisión de los Premios Juventud por Televisa.

El pasado jueves, la también actriz se presentó en la premiación, la cual se transmitió por Univision en Estados Unidos, donde realizó dos presentaciones.

Aunque les Duela #TelevisaIsOverParty Danna Paola es la mejor aquí dejo su súper actuación she is the QUEEN 👑!!! pic.twitter.com/fuW9AzruGo

— @Chavobien (@chavobien) August 16, 2020