AMLO niega persecución política contra Calderón

Luego de que el expresidente Felipe Calderón estimó que es víctima de una “persecución sin fundamento ni derecho”, por la investigacion a Etileno XXl y por catalogar a su sexenio como narcoestado, Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya lo perdonó por “robarle la presidencia” en las elecciones de 2006 y aseguró que no hay persecución política contra el exmandatario.

AMLO recordó las investigaciones que la justicia estadounidense mantiene abiertas en contra de García Luna, quien fue Secretario de Seguridad Pública en el sexenio panista de Felipe Calderón, dijo que por ello el expresidente ha demostrado estar molesto.

“Está enojado el expresidente Calderón conmigo, dice que hay persecución política, yo ya lo perdoné, nos robó la presidencia, él lo sabe, pero yo no odio, y no es conmigo, es con el juez de Estados Unidos que está investigando el caso de García Luna. Ni modo que yo vaya a decirle al juez en Estados Unidos: ‘Ya no investigues, exonera a García Luna’, eso no lo puedo hacer, obviamente no me corresponde, es un asunto del Gobierno estadounidense”, expuso el mandatario.

“Si (Calderón) está pensando que yo tengo influencias hasta para decidir lo que esta haciendo este juez en Nueva York pues entonces sí está exagerando”, agregó en la conferencia que ofreció desde Acapulco, Guerrero.

El expresidente acusó el 10 de agosto que hay una “persecución política” por parte del actual mandatario federal, esto por las filtraciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso de Odebrecht.