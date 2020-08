No quita el dedo del renglón

NO DARÁ MARCHA ATRÁS CON LA DEMANDA QUE ESTÁ TRABAJANDO CONTRA AYLÍN MUJICA Y SU EQUIPO

A pesar de que Aylín Mujica presentó una entrevista con la expareja de Vicente Fernández Jr., Karina Ortegón, para defenderse del pleito iniciado en contra del hijo de Chete, fue este el que se mostró firme y aseguró que continuará con el proceso legal hacia quien resulte responsable por la difamación en su contra dentro del programa de Mujica, donde ella habló de más, pues existen contradicciones que están difamando la imagen del cantante.

“La señora (Aylín) sigue en su postura, yo sigo en la mía de llegar hasta las últimas consecuencias”, afirmó Vicente Jr. a Grupo Cantón. Continuó. “Yo pedí una disculpa pública, cosa que Aylín no dijo; cuando yo hablé con ella me dijo que su fuente era una amiga en común con mi esposa, después me dijo que no, que era alguien muy cercana a mí y después que no podía decirme. Entonces ante la negativa lo que queda es irnos por las vías legales”, reiteró.