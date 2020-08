Exgobernador de Tabasco choca mototaxi en el que viajaba mujer embarazada

Villahermosa.- el exgobernador de Tabasco, Manuel Andrade, estuvo a punto de ser linchado luego de estrellarse contra un moto taxi en el que viajaba una mujer embarazada.

La noche de este jueves, el priista viajaba sobre la carretera Villahermosa-La Isla y a la altura de la colonia Miguel Hidalgo en Villahermosa se produjo el impacto.

De acuerdo con las imágenes, Andrade Díaz circulaba en un vehículo compacto color azul acompañado por otra persona.

Y según testigos, el ex mandatario circulaba a exceso de velocidad y en estado de ebriedad por lo que terminó chocando contra el moto taxi, conocido como ‘pochimovil’ en Tabasco.

Ante esto, los vecinos de la ranchería Miguel Hidalgo salieron en auxilio del chófer y de la mujer que se encontraba lesionada y rodearon la unidad de Andrade Díaz, exigiendo se bajara.

Sin embargo, Manuel Andrade únicamente se mantenía dentro del auto y con el rostro cubierto por lo cual pobladores amenazaron con quemar el automóvil.

Agentes de la Policía Estatal y de la Fiscalía General del Estado, implementaron un operativo para rescatar y arrestar al exfuncionario quien fue sacado del auto en medio de jalones y golpes.

Manuel Andrade Díaz, quien fuera gobernador de Tabasco del 2001 al 2006, fue llevado ante la Fiscalía General del Estado para verificar su situación legal.

No obstante a que el exgobernador fue llevado con esposas a la patrulla, los vecinos terminaron volcando el auto en el que viajaba Andrade, el cual fue retirado más tarde por una grúa.

El funcionario salió a contar su versión de los hechos y aseguró que no se encontraba en estado de ebriedad.

Lleve Su #ManuelAndrade Que no venia borracho, Que No echa mentiras y Que no está crudo. 🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄Se recuperá esta madrugada de la cruda y el accidente, en una clínica privada en #Villahermosa pic.twitter.com/0wuwivMmQQ

— ➡️THOANI (@GRANTLATHOANI) August 14, 2020