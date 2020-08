Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Diga, denuncia a notarios públicos corruptos

Por: Mario López

Estado de México, Méx.- El Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, A.C., denunció que existen Notarios Públicos “corruptos” de la Ciudad de México y del Estado de México, para despojarnos de nuestras viviendas, a consecuencia del Mega Fraude Hipotecario e Inmobiliario en México.

José Humbertus Pérez Espinoza, ex prisionero de conciencia y presidente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, A.C., asegura que los titulares y familias de créditos hipotecarios que “adquirimos” durante los sexenios de los presidentes de Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, vemos como éstas administraciones organizaron el poder político a través de una estructura criminal para beneficiar a las oligarquías económicas y financieras que se beneficiaron de los recursos federales para saquear la economía de la nación.

Asegura que “sorprende los escándalos de la estafa maestra, los graves sobornos que les otorgaron a los legisladores para aprobar la Reforma Constitucional de los energéticos y la leyes secundarias, la inaplicación de los recursos al sector salud y como dejaron más de 300 hospitales sin construir, con una infraestructura médica deficiente que dificulta atender los problemas del COVID-19.

Recordó a lo que llamó “principales responsables del la Reforma Constitucional de 18 de junio de 2008”, para crear el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que en el apartado de Instituciones de seguridad pública, el principal responsable Genaro García Luna, esta siendo juzgado en una Corte Norteamérica por su presuntos nexos con el crimen organizado.

Además, el ex presidente de México Felipe Calderón Hinojosa, es el autor intelectual de la falsa lucha en contra del narcotráfico, porque la guerra contra este flagelo es una farsa, toda vez que el ex mandatario es el principal responsable de miles de desaparecidos, asesinados, desplazados y encarcelados injustamente y que decir del presidente del Senado de la República Ernesto Cordero quien aparece en la trama de los sobornos para aprobar la Reforma Energética.

“El responsable de la política de vivienda y de los créditos hipotecarios: Ernesto Cordero fue titular de la Secretaria de Desarrollo Social y de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde él y el presidente Felipe Calderón son los responsables del Mega Fraude Hipotecario e Inmobiliario en México, así como también de ocultar las investigaciones con más de 10 millones de familias defraudadas, estos servidores públicos diseñaron y ocultaron “este gran fraude a través de la figura de los Fideicomisos”.

Con lo anterior, dijo, buscaron proteger a los Consejode Administración de las hipotecarias: Sofoles-Sofomes como: Patrimonio, ING Hipotecaria, Ge Money, Hipotecaria Su Casita, Metrofinanciera, Crédito y Casa, Crédito Inmobiliario, entre otras, así como también a los responsables de las constructoras de viviendas: Urbi Desarrollos Urbanos, Homex, Geo, Ara, Que, Desarrolladoras, SADASI, para que no fueran llevados a prisión.

Explicó que Felipe Calderón y Ernesto Cordero protegieron a los servidores públicos responsables del Mega Fraude Hipotecario de México a los titulares de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), Guillermo Babatz Torres, Javier Gavito Mohar (y durante la administración de Peña Nieto, Luís Videgaray protegió a Jesús Alberto Cano Vélez), a ex titular del INFONAVIT Víctor Manuel Borras Septien y ex titular del FOVISSSTE Manuel Pérez Cárdenas, responsables de disponer de los fondos de viviendas y las principales estructuras de operar las conductas típicas, antijurídicas y culpabilidad de los delitos de peculados, ejercicio indebido del servicio público y fraude.

Dijo que le llama la atención que los principales responsables de la política de la vivienda de la 4T el Secretario de la SEDATU Román Guillermo Meyer Falcón, de SHF Jorge Alberto Mendoza Sánchez y del INFONAVIT Carlos Martínez Velázquez, protejan impunemente el Mega Fraude Hipotecario e Inmobiliario en México.

“Tienen relevancia las afirmaciones y testimonial del Director del FOVISSSTE Agustín Gustavo Rodríguez López, cuando el pasado 8 de agosto de 2020, señalando que el otorgamiento de los créditos hipotecarios tienen sobre precio, con sobrevaluación en viviendas y créditos hipotecarios, corrupción entre funcionarios públicos y empresarios de las Sofoles-Sofomes, constructoras de viviendas, notarios públicos, y las Unidades de Valuación de SHF para el otorgamientos de los créditos en financiamiento”, señaló.

José Humbertus Pérez Espinoza, asegura que estas irregularidades están en los contratos que se dirimen en los juzgados y Salas Colegiadas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en donde en su mayoría de los jueces y magistrados, tienen resoluciones corporativas que favorecen a Fideicomisos que carecen de legitimidad y que fueron constituidos con el único objetivo de ocultar el Mega Fraude Hipotecario e Inmobiliario en México.

Incluso durante la corrupta presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de la México, durante la gestión del Magistrado Edgar Elías Azar, se le pidió que los jueces dieran vista a los ministerio públicos adscritos a los juzgados civiles para que dieran inició a los incidentes criminales, que consisten que si en los contratos de créditos hipotecarios, surgen conductas típicas, antijurídicas y de culpabilidad, se le solicita a los jueces que conocen de las controversias para que suspendan el procedimiento civil o mercantil por virtud de la apertura de un incidente criminal o penal, vinculada en los contratos.

Los jueces del Poder Judicial de la Ciudad de México, señaló no quisieron dar vista a los Ministerios Públicos adscritos a los juzgados civiles por instrucciones del Magistrado Edgar Elías Azar, “aclarando que la estructura del Poder Judicial que señalamos, esta llena de corrupción que favorece a las hipotecarias que a través de las figuras de los Fideicomisos o Recuperadoras de Créditos, que no tienen legitimidad ni para presentar las demandas civiles de juicios especiales hipotecarios, mucho menos para realizar la ejecución de las sentencias y de manera ilícita venden los derechos litigiosos a terceros o a postores que se presentan a las audiencias de remate, y utilizando a una red de Notarios Públicos corruptos de la Ciudad de México y del Estado de México, para despojarnos de nuestras viviendas.