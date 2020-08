Chapultepec no se pondrá en riesgo

CIUDAD DE MÉXICO.– Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, señaló que se buscará una mesa de trabajo con los opositores al Proyecto Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura, planteado por los gobiernos local y federal.

“El elemento fundamental del proyecto Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura, es ampliar los proyectos ambientales que ofrece Chapultepec, es restaurar lógicamente Chapultepec y ampliar la oferta cultural. No vamos a cometer nada en contra del bosque, al contrario, es una inversión que va a permitir el disfrute de este bosque, que es un bosque público para la ciudadanía”, señaló Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX.

Sheinbaum indicó que no harán nada que ponga en riesgo al Bosque e informó que se ha reunido vía remota con el Consejo Rector Ciudadano a cuyos integrantes les respondió las inquietudes que tenían sobre el proyecto. “El Bosque es un área de valor ambiental y que no se les olvide que por primera vez tiene a Los Pinos como parte del bosque y a la Cuarta Sección de Chapultepec, entonces no creo que nadie pueda oponerse a esto”, aseveró.