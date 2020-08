Trasladó a cientos de infectados, y el Covid también lo alcanzó

“No sé dónde me contagié, pero de lo que sí estoy seguro es que no fue como muchos andando en la calle o jugando. Fue trabajando, trasladando enfermos”.

Por: VÍCTOR ESQUIVEL

TABASCO.– De un momento a otro José Cruz Luna Hernández, quien se dedica al traslado de pacientes en el área de urgencias del Hospital General de Zona 46 del IMSS, pasó de luchar contra el Covid desde la trinchera del personal de salud, a ser víctima.

¿Qué se siente ser un paciente covid?

Al principio no dimensionas la enfermedad a la que te estás enfrentando; se puede confundir con una gripa… Uno trata de seguir haciendo su vida normal; en el área en el que estamos nos dan equipos completos y nos cubrimos todo, como si fuéramos astronautas, pero no sé ni dónde me contagié, no se sabe por dónde entró o cómo pasó, la verdad es que a mí me tocó estar con muchos pacientes, porque estoy asignado al área Covid-19.

¿Qué síntomas te dieron?

Primero un dolor de espalda, de ahí me empezó a dar calentura, dolor de huesos; no sentía el sabor, perdí el olfato y la fiebre iba aumentando. También me dio diarrea y tenía complicaciones para respirar, mucho debilitamiento. Yo sentía morirme, mis hijos se desesperaron, tengo un hijo que es paramédico profesional y sabe de las complicaciones de esta enfermedad, por lo que se movieron rápido para que un médico me atendiera, porque al principio no sabían sí tenía Covid hasta que después empecé a presentar síntomas más graves.

¿Fue hospitalizado?

Mis hijos no quisieron que me hospitalizaran, me buscaron dos médicos que me estuvieron atendiendo en mi casa. Le agradezco mucho a mis hijos, a mi esposa que estaba como enfermera casi las 24 horas del día; de ese cuarto en el que yo estaba no se alejaba, tenía miedo de que yo me fuera de este mundo; la verdad es que no quería ni comer ni beber nada. Es un gasto bastante fuerte, los medicamentos, los médicos, las vacunas, había una vacuna que costaba mil 800 pesos cada una y que servía para respirar mejor.

¿Sabe cómo se contagió del coronavirus?

No sé exactamente dónde me contagié, pero de lo que sí estoy seguro es que no me contagié como muchos andando en la calle o jugando. En realidad creo que fue trabajando, porque en este trabajo en el que estamos desde luego que hay ese riesgo, pero nos gusta lo que hacemos, nos gusta apoyar a los demás y mi labor es trasladar pacientes.

¿Qué es lo más difícil?

Lo más difícil de todo es que uno no sabe cuándo se va contagiar, por donde va entrar el virus y qué tan duro les va a pegar. También es muy difícil saberla combatir, saberla llevar, conseguir los medicamentos; es una enfermedad a la que hay que tenerle miedo, hay que cuidarse mucho más, porque no sabe uno si cuando te da la vas a poder librar.

¿Otros familiares tuyos se contagiaron?

Afortunadamente mi esposa y mis hijos solamente tuvieron síntomas leves y les pasó muy rápido, esto gracias a que también ellos están tomando medicamentos para reforzar los pulmones y prevenir.

—¿Cómo venciste al Covid; ya te sientes recuperado?

La recuperación la verdad me ha costado, porque después del Covid quedan secuelas; de tantos medicamentos que tomé me afectó el esófago, me afectó el pulmón; no sé hasta qué grado, pues en ocasiones me cuesta trabajo respirar bien.

¿Qué mensaje le das a los mexicanos?

Que no se confíen, que se cuiden y que cuiden a la familia que, es lo más sagrado, muchos dicen que la enfermedad ya está pasando, otros dicen que están saliendo más contagiados, otros creen que la enfermedad no existe, yo les diría que no tomen esto a juego. Esta enfermedad nos vino a fregar en todos los aspectos de la vida.