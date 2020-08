Se realizará una prueba de COVID-19 este viernes

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que, por segunda ocasión, este viernes se realizará una prueba de detección de Coronavirus, debido al acercamiento que tuvo con el secretario de Gobierno, Alfonso Suárez del Real, quien dio positivo al COVID-19.

“No es la primera vez que me la realizo, de hecho, les comentaba que el viernes pasado me realice la prueba, que salí negativa entre otras cosas por Iván que tuvo síntomas y aunque salió negativo nos recomendaron que nos la realizaremos y si mañana me realizo la prueba, estaré esperando posiblemente el sábado tenga el resultado”, señaló la jefa de Gobierno.

Mencionó que no ha presentado algún síntoma que haga suponer que sea portadora de la enfermedad, aunque dijo en el caso de Suárez del Real, aunque está confirmado, es asintomático.

Por otra parte, aplaudió el convenio realizado por el gobierno de México y de Argentina con el laboratorio AstraZeneca para la producción y distribución de una vacuna experimental contra el Coronavirus, la cual dijo será distribuida gratuitamente entre la población.

“Primero nos da muchísimo gusto este acuerdo que se alcanzó en el que participa la Fundación Carlos Slim y que hace posible la presencia de la vacuna a tiempo tanto en México como en Argentina, nos da muchísimo gusto y segundo, entiendo y es así que el Gobierno de México tiene contemplado un recurso muy importante porque la idea es que la vacuna sea gratuita, que no tenga costo. Eso es parte de lo que nosotros concebimos como la salud como un derecho humano, así que tanto el Gobierno de México, como nosotros, estaremos en la garantía de la gratuidad de la vacuna”, añadió.

