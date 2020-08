Llama Dolores Padierna a resolver los problemas estructurales del Sistema Eléctrico Nacional

Juan Hernández

A quienes piden que se bajen o no se paguen las tarifas de luz, la Vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, pidió que primero contribuyan a resolver los problemas estructurales del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de garantizar un servicio continuo, seguro, permanente y acabar con los enormes déficits por tanto subsidio a las empresas privadas.

Al respecto, reveló que con la Reforma Energética, las pérdidas anuales en el sector eléctrico son de 7 mil 820 millones de pesos, con contratos legados por 39 años, “y si no se le pone un alto con una solución estructural las perdidas ascenderán a 160 mil millones de pesos”.

Citó que a los costos que no quieren cubrir los generadores privados, se suman las pérdidas de las compañías de autoabastecimiento que simulan que son socios de la CFE cuando en realidad son clientes y ninguno de ellos paga la electricidad.

“Es el caso de una empresa que tiene 7 mil socios y son igual número de tiendas que trabajan 24 horas los 365 días y no pagan un peso de luz; mientras todos tenemos que pagar la electricidad, estas empresas que además son multimillonarias, que cotizan en la Bolsa, no pagan un peso de luz. Los que piden que se bajen las tarifas o no se paguen, primero que ayuden a resolver los problemas estructurales del Sistema Eléctrico Nacional”, expuso.

Por otro lado, señaló que la denuncia de hechos que presentó el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, confirmó lo que ya se había documentado en múltiples ocasiones, “y donde en esta misma tribuna su servidora y muchos legisladores presentamos la solicitud para que se investigara este asunto que estaba en la Auditoría Superior de la Federación y en muchos otros documentos”.

Expuso que las revelaciones de Lozoya reafirmaron que los sobornos entregados por Odebrecht, tuvieron como destino la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012, y que la trama de corrupción alcanzó también a Felipe Calderón en el caso de la planta de Etileno XXI, además de que senadores y diputados recibieron sobornos para aprobar las reformas estructurales, entre ellas la Energética.

“En la Reforma Energética 2013-2014, que ahora sabemos se dio mediante sobornos, hechos de corrupción, donde se configura el delito de cohecho porque ningún servidor público puede recibir ningún donativo o dádiva para hacer su trabajo. Algunos ex legisladores dicen que ellos estaban de acuerdo con el contenido de las reformas, lo dijeron los del PAN, y que ellos no habían recibido dinero. El Código Penal establece el cohecho independientemente de su intencionalidad, si recibieron el soborno están bajo delito”, advirtió.