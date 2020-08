Es el rey de la patineta

EL INTÉRPRETE DE “CORO DE AMOR” ESTÁ TOMANDO CLASES DE PATINAJE PARA SU PRÓXIMA TELENOVELA

Luego de arrasar con su sencillo “Coro de amor”, Emilio Osorio ahora se prepara para un nuevo desafío en su carrera, pues será el rey de la patineta en la nueva telenovela del productor Juan Osorio, ¿Qué le pasa a mi familia?, la cual arrancará grabaciones próximamente y de la que el artista guarda celosamente la historia. En exclusiva para Grupo Cantón, el hijo de Niurka compartió.

“No puedo adelantar mucho de la nueva telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, pero lo que puedo adelantar es que es una experiencia nueva esto de practicar la patineta, llevo clases intensivas, las clases duran alrededor de cuatro horas, si está pesado… Todo tiene que ver con el equilibrio, con los pies, se me van a hacer más glúteos (bromea)”.

Agregó. “Me cuido mucho pero eso no quiere decir que estoy exento de un accidente, porque la verdad me gusta aventarme. Mi papá (Juan Osorio) y el maestro están con “El Jesús en la boca” porque no le tengo miedo a la patineta y me aviento…”, refirió.