Como en 1920: bajan los precios del cine en EE.UU

La cadena de salas de cine más grande de Estados Unidos, AMC Theatres, reabrirá el 20 de agosto ofreciendo entradas al precio “retro” de 15 centavos de dólar por película, informó la empresa el jueves.

AMC Entertainment, dueña de la cadena, dijo que prevé abrir las puertas de un centenar de cines, aproximadamente la sexta parte de sus locales en todo el país.

Celebrate a century of movies at AMC with 15¢ tickets to any movie on Thursday, August 20! Hurry – get your tickets online now before they sell out! https://t.co/FyQXj4G9qb pic.twitter.com/1TQcT2iU35

— AMC Theatres (@AMCTheatres) August 13, 2020