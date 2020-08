Rayito colombiano vive mejor

EL CANTANTE ES TODO UN GUERRERO, PUES A PESAR DE LAS ADVERSIDADES DARÁ SHOW VIRTUAL EN SEPTIEMBRE

El exintegrante de Los Ángeles Azules e intérprete de “Besar tu piel”, “Cicatrices”, “El baile de la ranita y muchos temas más, compartió con Grupo Cantón la pesadilla que vivió hace dos años cuando se puso mal del corazón. Por fortuna, Raymundo Espinoza, ahora tiene una mejor calidad de vida.

“Hace dos años y cuatro meses yo salí del Instituto Nacional de Cardeología, el mejor hospital de cardiología de Latinoamérica. Tenía un dolor muy fuerte en el pecho, son de los dolores más horribles que he sentido en mi vida…”. Agregó. “Por fortuna me operé, pero yo no sabía que era del corazón, hasta que un doctor me dijo. Me operaron puesto que tenía una arteria del corazón muy dañada, los doctores salieron a pedir la responsiva de mi familia. Sufrí un micro infarto durante la operación, por fortuna estaba rodeado de cardeólogos. Me operaron por segunda vez a los pocos días. Por fortuna ahora estoy bien con mis cuidados y solo estoy esperando recuperarme de una ronquera crónica para meterme al estudio”, dijo.