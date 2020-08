Despensas por votos en Tlalpan

Operadora de Morena, que trabaja con Patricia Aceves, condicionó la entrega, que sería para afectados por la contingencia

Por: FERMÍN SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO.– Una operadora de Morena, que trabaja en la alcaldía de Tlalpan con Patricia Aceves, condicionó la entrega de despensas de un programa de apoyo a la población afectada por la contingencia y la pandemia Covid 19, a cambio de votos que favorezcan en las próximas elecciones de 2021 a un candidato de ese partido por el Distrito 38.

En capturas de conversaciones de WhatsApp, en poder de Diario BASTA!, Alicia Yáñez León, alias “Licha Yañes Obras”, le envía un mensaje a otra operadora de Morena donde le informa que tiene disponibles 35 despensas del Programa “Apoyo Alimenticio a las Familias de Tlalpan en Tiempos del Covid 19”, al tiempo que envía la foto con una de las cajas de las despensas.

Empero, la otra operadora, molesta porque en un principio les había prometido 50, le reclama la menor cantidad prometida: “Oye pero tú me prometiste 50, qué pasó Licha, sabes que conmigo los votos son seguros.

Y continúa el reclamo: “En eso no quedaste, además es gente que si lo necesita eso no se ase (sic) y ya son 15 días desde que me trais azi (sic) con eso de las despensas solo porque trabajas en la dele te aprovechas y lo das solo como tu quieres”.

A lo que Licha Reyes Obras le responde: “Es que no voy a andar sola pero las cajas vienen grandes mira”, al tiempo que le envía una foto más con la caja de cartón que lleva impresos los logotipos oficiales de la alcaldía. Molesta por el tono de la respuesta, la otra operadora le hizo otro airado reclamo: “te estoy yame y yame (sic) y no contstas. Pinche vieja aprovechada trágatelas todas. Ora ya me bloquiaste (sic), al tiempo que sube una captura de pantalla donde Licha la bloquea de Whatsapp. En fotografías en poder de Diario BASTA!, Alicia Yañez aparece con varios operadores de Morena.